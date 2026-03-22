Un jandarm a găsit într-o parcare o borsetă cu 4.500 de euro, peste 7.500 de lei și carduri bancare

Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) "Ştefan cel Mare" Bacău, aflat în timpul liber, a găsit şi a returnat, duminică, o borsetă care conţinea 4.500 de euro, 7.564 de lei, precum şi un portofel cu carduri bancare şi documente personale.

Potrivit informaţiilor furnizate de IJJ Bacău, jandarmul a găsit borseta în parcarea unui complex comercial şi a cerut sprijinul colegilor săi pentru a-l găsi pe proprietar.

O echipă de intervenţie s-a deplasat la faţa locului şi datorită unei cărţi de vizită găsite în borsetă, proprietarul a fost contactat şi a venit în faţa complexului comercial, unde i-au fost înmânate bunurile pe baza unui proces-verbal.

"Persoana a mulţumit jandarmilor pentru gestul lor, un act simplu, dar plin de responsabilitate, care reaminteşte valoarea integrităţii în comunitatea noastră", se mai arată în informarea IJJ Bacău, potrivit Agerpres.