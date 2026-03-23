DCNews Stiri Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 24: Noi atacuri la Teheran. Numărul oamenilor uciși de la începutul conflictului a ajuns la ordinul miilor
Data actualizării: 09:40 23 Mar 2026 | Data publicării: 08:58 23 Mar 2026

Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 24: Noi atacuri la Teheran. Numărul oamenilor uciși de la începutul conflictului a ajuns la ordinul miilor
Autor: Doinița Manic

Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump, alaturi de steagurile Iranului si Israelului. Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează. Imagine generată cu AI

Urmăriți live, pe DC NEWS, cele mai importante informații despre războiul din Orientul Mijlociu.

UPDATE 2: Hezbollah anunţă că suspendă cu încă cinci zile atacurile asupra ambasadei SUA

Brigăzile Hezbollah, un influent grup armat irakian pro-Iran, a anunţat luni dimineaţă că va prelungi cu cinci zile suspendarea atacurilor sale împotriva ambasadei Statelor Unite la Bagdad, în plin conflict în Orientul Mijlociu, transmite Agerpres, citând AFP.

Acest anunţ vine după trei atacuri efectuate duminică seara îndreptate împotriva aceluiaşi grup - Kataib Hezbollah în arabă - în bastionul său la sud de Bagdad, în timp ce un alt atac a vizat un centru diplomatic şi logistic american de pe aeroportul internaţional al capitalei irakiene.

De la începutul ofensivei israeliano-americane împotriva Iranului, pe 28 februarie, Irakul a fost atras într-un conflict pe care spera să-l evite cu orice preţ.

Grupuri irakiene pro-iraniene revendică zilnic atacuri împotriva militarilor americani sau a instalaţiilor petroliere, în timp ce aceste facţiuni sunt vizate de atacuri atribuite Statelor Unite sau Israelului.

În ciuda acestui fapt, Brigăzile Hezbollah au prelungit cu cinci zile suspendarea atacurilor lor împotriva ambasadei SUA la Bagdad, decretată joi.

Grupul a avertizat că va exista un răspuns la "încălcările inamicului", indicând că va informa un "mediator", a cărui identitate nu a fost dezvăluită, despre "mecanismul de răspuns".

Citând un exemplu de "încălcare", facţiunea a făcut referire la "ceea ce s-a întâmplat în suburbiile sudice ale Beirutului", vizate de intense atacuri aeriene israeliene.

Mişcarea a negat orice implicare în atacul cu drone care a vizat sâmbătă serviciile de informaţii irakiene din Bagdad şi care a ucis un ofiţer, afirmând că "nu vede niciun beneficiu în aceasta", potrivit AFP.

UPDATE 1: Resturi de rachetă au căzut în Israel

Resturi dintr-un proiectil interceptat au căzut luni dimineață într-o zonă deschisă din nordul Israelului, potrivit autorităților locale. Fotografiile distribuite de autoritățile din Safed arată ceea ce pare a fi un fragment dintr-o rachetă căzută la sol, cu flăcări încă vizibile, în timp ce fumul închis se ridică în zonă.

Pompierii au intervenit la incendiu „în urma căderii unui articol de muniție”, a declarat Autoritatea de Pompieri și Salvare din Districtul Nord al Israelului.

Nu au existat victime și situația este sub control, potrivit sursei citate.

Luni dimineață, sirenele au sunat în nordul Israelului după noi lansări din Iran.

Știrea inițială:

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din ce în ce mai mult, în ziua 24 de război. AIE a avertizat luni că această criză energetică este mai gravă decât șocurile petroliere din anii 1970. Iranul a promis din nou represalii dacă președintele american Donald Trump își va îndeplini amenințarea de sâmbătă de a ataca centralele electrice în cazul în care Strâmtoarea Hormuz nu va fi redeschisă în termen de 48 de ore. IRGC-ul iranian a declarat: „Dacă atacați electricitatea, vom ataca electricitatea”.

Numărul persoanelor ucise în Iran și Liban de la începutul conflictului este acum de ordinul miilor. Atacurile din regiune au continuat luni dimineață, presa de stat iraniană relatând despre atacuri la Teheran. Arabia Saudită a declarat că a interceptat două rachete balistice care se îndreptau spre capitala Riyadh, scrie CNN.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Criza din Strâmtoarea Ormuz amenință medicamentele uzuale din SUA
Publicat acum 21 minute
Simulare BAC 2026 - Limba și literatura română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă
Publicat acum 30 minute
Războiul din Orientul Mijlociu, cât două crize ale petrolului pe zi. ”Nicio ţară nu va fi imună”/ Ultimatumul lui Donald Trump pentru Iran
Publicat acum 46 minute
Două clădiri de 3 etaje s-au prăbușit în Istanbul. Cât de sigur este cartierul Fatih, preferat de turiști. Autoritățile, avertisment despre o prăbușire în domino
Publicat acum 49 minute
Stânga păstrează Parisul, Lyon și Marsilia la alegerile locale din Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Horoscop 23 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Două cutremure, luni dimineaţă, în România, la doar 3 minute distanță
Publicat acum 1 ora si 28 minute
BANCUL ZILEI: Duhul nu poate satisface o dorință
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Ședință decisivă în PSD despre ieșirea de la guvernare
Publicat acum 46 minute
Două clădiri de 3 etaje s-au prăbușit în Istanbul. Cât de sigur este cartierul Fatih, preferat de turiști. Autoritățile, avertisment despre o prăbușire în domino
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
