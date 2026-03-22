A murit Patriarhul Catolicos Ilia al II-lea al Georgiei. Patriarhia Română îl numeşte "un păstor înţelept şi smerit"
Data publicării: 17:20 22 Mar 2026

A murit Patriarhul Catolicos Ilia al II-lea al Georgiei. Patriarhia Română îl numeşte "un păstor înţelept şi smerit"
Autor: Florin Răvdan

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Patriarhia Română a transmis o reacţie după aflarea veştii morţii Patriarhului Catolicos Ilia al II-lea al Georgiei.

"Înaltpreasfinţia Voastră,

Înaltpreasfinţite Părinte Shio,

Locţiitor al Tronului patriarhal, Mitropolit de Senaki şi Chkhorotsku,

Preaiubiţi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei,

Stimate autorităţi de Stat ale Republicii Georgiene,

Biserica Ortodoxă Română a primit cu profundă întristare vestea plecării din această lume, la venerabila vârstă de 93 de ani, a preaiubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Ilia al II-lea, Arhiepiscop de Mtskheta şi Tbilisi, Mitropolit de Bichvinta şi Tskhum-Abkhazia şi Patriarhul Catolicos al Întregii Georgii.

Înzestrat de Dumnezeu cu daruri alese pentru slujirea Bisericii, Preafericirea Sa a călăuzit cu înţelepciune şi statornicie poporul dreptcredincios georgian, într-o perioadă marcată de profunde transformări şi încercări. Lucrarea sa îndelungată de aproape o jumătate de veac în fruntea Bisericii Ortodoxe Georgiene a fost una de întărire a vieţii duhovniceşti, de reînviere a tradiţiilor sfinte şi de mărturisire fermă a credinţei ortodoxe.

Păstor înţelept şi smerit, Patriarhul Ilia al II-lea a fost un reper de echilibru şi speranţă pentru cler şi credincioşi deopotrivă. Prin cuvântul şi fapta sa, a cultivat pacea, unitatea şi responsabilitatea creştină, oferind un exemplu viu de slujire neobosită şi rodnică a Bisericii. Lucrarea pastorală a Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei se reflectă în mod deosebit în ctitorirea impunătoarei Catedrale Sfânta Treime din Tbilisi, una dintre cele mai mari şi reprezentative catedrale ortodoxe din lume. Construită între 1995 şi 2004 ca simbol al renaşterii spirituale a poporului georgian, această catedrală mărturiseşte credinţa vie şi statornică a unei naţiuni care şi-a regăsit identitatea în jurul valorilor creştine.

Patriarhul Ilia al II-lea a manifestat o dragoste frăţească faţă de celelalte Biserici Ortodoxe surori, promovând comuniunea şi cooperarea panortodoxă. Relaţiile frăţeşti cu Biserica Ortodoxă Română au fost marcate de respect reciproc, sprijin şi conlucrare, în duh de unitate şi iubire creştină. Ne amintim cu bucurie de faptul că, în anul 1977, la ceremonia de întronizare a celui de-al patrulea Patriarh al României, Preafericitul Părinte Iustin Moisescu, Biserica Georgiei a fost reprezentată de Patriarhul Ilia al II-lea, pe atunci Mitropolit de Suhumi şi Abhazia. De asemenea, în perioada 26-30 septembrie 1996, Patriarhul Ilia al II-lea al Georgiei a efectuat o vizită oficială în România, marcând un moment deosebit în relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Georgiană.

În aceste zile de doliu, încredinţăm pe toţi ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Georgiei, pe clerul şi pe întreg poporul ortodox georgian de preţuirea şi rugăciunea noastră, cerând Preamilostivului Dumnezeu să odihnească sufletul preaiubitului nostru frate în Hristos, vrednicul de pomenire Ilia al II-lea, Patriarhul Catolicos al Bisericii Ortodoxe a Georgiei, în lăcaşurile sfinţilor Lui cei bineplăcuţi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!", transmite Patriarhia Română, într-o scrisoare semnată de Patriarhul Daniel. 

patriarhul daniel
patriarhia romana
catolicos ilia al II-lea al Georgiei
