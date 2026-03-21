DCNews Stiri Româncă și iranian, suspectați de spionaj pentru Iran. Au încercat să intre într-o bază nucleară
Data actualizării: 21:32 21 Mar 2026 | Data publicării: 21:32 21 Mar 2026

Autor: Dana Mihai

Un bărbat iranian și o româncă au fost acuzați după ce ar fi încercat să pătrundă într-o bază de submarine nucleare din Scoția, potrivit poliției locale.

Cei doi, în vârstă de 34 și, respectiv, 31 de ani, au fost arestați joi la baza navală HM Naval Base Clyde, care găzduiește flota de submarine nucleare a Regatului Unit, relatează Al Jazeera.

Presa britanică i-a descris pe cei doi ca fiind suspecți de spionaj în favoarea Iranului.

Poliția a transmis că cei doi vor compărea în fața Tribunalului din Dumbarton pe 23 martie.

Acuzările vin pe fondul interceptării de către Marea Britanie a rachetelor și dronelor iraniene în regiunea Golfului.
 

spionaj
iran
