Româncă și iranian, suspectați de spionaj pentru Iran. Au încercat să intre într-o bază nucleară

Cei doi, în vârstă de 34 și, respectiv, 31 de ani, au fost arestați joi la baza navală HM Naval Base Clyde, care găzduiește flota de submarine nucleare a Regatului Unit, relatează Al Jazeera.

Presa britanică i-a descris pe cei doi ca fiind suspecți de spionaj în favoarea Iranului.

Poliția a transmis că cei doi vor compărea în fața Tribunalului din Dumbarton pe 23 martie.

Acuzările vin pe fondul interceptării de către Marea Britanie a rachetelor și dronelor iraniene în regiunea Golfului.

