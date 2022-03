Orbu a fugit din Mariupol, după 21 de zile de stat în subsolul blocului fără electricitate, apă sau gaz

Născut lângă Donețk, Gennadiy Orbu este acum antrenorul formației Under 19 a FC Mariupol, dar începutul războiului l-a făcut să se ascundă în subsolul unui bloc și după 21 de zile a reușit să scape.

”Abia ieri (n.red. 16 martie) am scăpat din Mariupol și am fost condus într-o zonă sigură. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață și sunt bine alături de familie. 21 de zile de război am fost la Mariupol. Ne-am ascuns în subsolul unui bloc. Eram vreo 200 de oameni acolo. Nu existau deloc comunicații: fără electricitate, fără apă, fără gaz. Cea mai importantă sarcină a fost hrănirea copiilor și a soției.”, a declarat Gennadiy Orbu.

”Toți oamenii s-au adunat și s-au ajutat reciproc, au împărțit ceea ce au avut”

”Toți oamenii s-au adunat și s-au ajutat reciproc, au împărțit ceea ce au avut. Când gazul era deja oprit, mâncarea era gătită pe direct pe foc. Mai ales cereale, cartofi. Nu era carne. Am stat cinci ore la coadă sub lansatoare de grenade pentru a aduna cel puțin câteva bidoane de apă potabilă. Am văzut cadavrele unor civili uciși, care doar zăceau pe stradă. Am încercat să nu ieșim din subsol decât atunci când era nevoie să căutăm ceva. Nu am văzut niciun soldat. Am fost bombardați din aer.”, a punctat Gennadiy Orbu.

”Totul s-a întâmplat spontan. Nu era comunicare, nu știam unde și când se deschideau coridoarele verzi. Prietenii ne-au ajutat cu mașinile, iar dimineața pe riscul nostru am decis să mergem singuri.”, a declarat Orbu.

”Era un convoi, vreo sută de mașini civile, ne-am alăturat lor și am plecat. Tot ce am luat cu mine a fost o pereche de treninguri, pantofi de alergat și documente”, a spus Gennadiy Orbu, conform Sport.ua.

De asemenea, Orbu a jucat la Șahtior Donețk, iar apoi a fost scouter și antrenorul echipe secunde. A mai evoluat și pentru Șahtior Makiivka, Rotor Volvograd (Rusia), Vorskla Naftogaz.

