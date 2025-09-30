€ 5.0811
|
$ 4.3247
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:14 30 Sep 2025 | Data publicării: 12:33 30 Sep 2025

Orașul de la marginea lumii. Turist: „Legile dispar după apus”
Autor: A.C

rinconada Foto: Captură Youtube
 

Un turist a vizitat cea mai înaltă așezare umană permanentă din lume, care se află la peste 5000 de metri altitudine, pentru a explora realitatea locală. Acesta a descoperit condiții extreme și o comunitate care supraviețuiește fără legi.

YouTuber-ul care a vizitat La Rinconada, cea mai înaltă așezare umană permanentă din lume, care se află la peste 5000 de metri altitudine, în Peru, a descris așezarea drept „cel mai ciudat loc” pe care l-a văzut vreodată. În timpul vizitei, el a observat bătăi izbucnite pe străzi în mod regulat și a afirmat că este „unul dintre cele mai intense locuri” în care a fost vreodată, conform Ladbible.

Documentaristul și cameramanul său au fost sfătuiți să rămână în interior pe timpul nopții, deoarece situația se schimbă complet odată cu apusul soarelui. Localnicii i-au povestit că, în apropiere de ei, un om a fost împușcat mortal cu scurt timp înainte de vizită.

Munca și supraviețuirea în minele de aur

La Rinconada găzduiește minerii de aur, care pot lucra până la 30 de zile fără să fie plătiți, urmând ca apoi să păstreze aurul găsit. Cu toate acestea, violența și jafurile fac parte din viața de zi cu zi. Un ofițer de poliție a explicat: „Totul, jafuri armate, agresiuni. Există o problemă teritorială în interiorul minei, iar acolo se ciocnesc sau au dispute legate de control. Ei jefuiesc pietonii, fură bunurile pe care muncitorii le câștigă în mină, apoi pleacă și se ascund. Pot comite orice act criminal și nu este ușor să îi identificăm”.

În ciuda violenței, YouTuber-ul a găsit mulți oameni prietenoși. Însă focurile de armă și țipetele au persistat toată noaptea, iar dimineața a observat mai multe bătăi chiar de la fereastra hotelului. Un alt turist italian, Zazza, a vizitat orașul însoțit de polițiști pentru protecție.

Bărbatul a recunoscut dificultatea adaptării la altitudine și a fost uimit că zeci de mii de oameni trăiesc în orașul izolat. În același timp, a remarcat frumusețea naturală a locului, situat la baza unui ghețar, contrastul între peisajul spectaculos și condițiile dure de trai fiind izbitor.

Condițiile de muncă sunt extrem de dure: minerii lucrează „10 până la 12 ore pe zi” la mare altitudine, iar pentru a face față, mulți recurg la alcool. Străzile sunt adesea pline de „munți și munți de gunoaie”, iar infractorii se deghizează în mineri pentru a nu fi prinși.

În ciuda acestui „iad”, documentaristul concluzionează: „Să fii într-unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le poți găsi pe planeta noastră, dar și să vezi ce poate fi mai rău pentru planeta noastră din partea oamenilor”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Ambasadorul Africii de Sud în Franța a fost găsit mort la Paris
Publicat acum 14 minute
România, în coada clasamentului european la investiții în prevenție și vaccinare. Dan Zaharescu (ARPIM), semnal de alarmă / video
Publicat acum 20 minute
Revoluție cu asigurările de sănătate. Rogobete cere spargerea monopolului CNAS. Casa de Sănătate, de acord
Publicat acum 22 minute
Ministrul german al Transporturilor a leşinat în timpul unei şedinţe de Guvern
Publicat acum 28 minute
Romfilatelia lansează o nouă emisiune de mărci: Veverițe
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Sep 2025
ANAF are, de la CURIERI, lista românilor care au trimis colete cu plata ramburs: Cine sunt cei vizați de anti-fraudă
Publicat pe 28 Sep 2025
SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”
Publicat pe 28 Sep 2025
Trupul Ioanei Popescu a fost abandonat la morga spitalului. Statul o va înmormânta
Publicat pe 28 Sep 2025
Rezultate alegeri R. Moldova. Avertismentul lansat de Băsescu, după întrebarea lui Chirieac: Scenariu negru pentru Chișinău
Publicat acum 19 ore si 8 minute
”Avem nevoie de eliminarea prefecturilor. Sper ca premierul Bolojan să taie în carne vie în 2026”. Propunere fără precedent
 
toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close