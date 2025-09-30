Orașul de la marginea lumii. Turist: „Legile dispar după apus”

YouTuber-ul care a vizitat La Rinconada, cea mai înaltă așezare umană permanentă din lume, care se află la peste 5000 de metri altitudine, în Peru, a descris așezarea drept „cel mai ciudat loc” pe care l-a văzut vreodată. În timpul vizitei, el a observat bătăi izbucnite pe străzi în mod regulat și a afirmat că este „unul dintre cele mai intense locuri” în care a fost vreodată, conform Ladbible.

Documentaristul și cameramanul său au fost sfătuiți să rămână în interior pe timpul nopții, deoarece situația se schimbă complet odată cu apusul soarelui. Localnicii i-au povestit că, în apropiere de ei, un om a fost împușcat mortal cu scurt timp înainte de vizită.

Munca și supraviețuirea în minele de aur

La Rinconada găzduiește minerii de aur, care pot lucra până la 30 de zile fără să fie plătiți, urmând ca apoi să păstreze aurul găsit. Cu toate acestea, violența și jafurile fac parte din viața de zi cu zi. Un ofițer de poliție a explicat: „Totul, jafuri armate, agresiuni. Există o problemă teritorială în interiorul minei, iar acolo se ciocnesc sau au dispute legate de control. Ei jefuiesc pietonii, fură bunurile pe care muncitorii le câștigă în mină, apoi pleacă și se ascund. Pot comite orice act criminal și nu este ușor să îi identificăm”.

În ciuda violenței, YouTuber-ul a găsit mulți oameni prietenoși. Însă focurile de armă și țipetele au persistat toată noaptea, iar dimineața a observat mai multe bătăi chiar de la fereastra hotelului. Un alt turist italian, Zazza, a vizitat orașul însoțit de polițiști pentru protecție.

Bărbatul a recunoscut dificultatea adaptării la altitudine și a fost uimit că zeci de mii de oameni trăiesc în orașul izolat. În același timp, a remarcat frumusețea naturală a locului, situat la baza unui ghețar, contrastul între peisajul spectaculos și condițiile dure de trai fiind izbitor.

Condițiile de muncă sunt extrem de dure: minerii lucrează „10 până la 12 ore pe zi” la mare altitudine, iar pentru a face față, mulți recurg la alcool. Străzile sunt adesea pline de „munți și munți de gunoaie”, iar infractorii se deghizează în mineri pentru a nu fi prinși.

În ciuda acestui „iad”, documentaristul concluzionează: „Să fii într-unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le poți găsi pe planeta noastră, dar și să vezi ce poate fi mai rău pentru planeta noastră din partea oamenilor”.