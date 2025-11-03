Oracle ar urma să concedieze sute de angajați din România

Compania Oracle ar fi anunțat aproximativ 400 de angajați că vor fi dați afară, potrivit unor informații apărute luni seara în mediul online.

Operațiunea ar face parte dintr-o strategie de restructurare a activității în România, ca urmare a avansului inteligenței artificiale și înlocuirii forței de muncă umane cu forța de muncă automată. Anterior, alte companii, atât în România, dar mai ales în străinătate, au anunțat disponibilizări cauzate de avansul IA.

Până la acest moment, compania Oracle nu a anunțat oficial măsura.

Pe 10 septembrie 2025, Oracle a anunțat că veniturile sale din infrastructura cloud de inteligență artificială vor crește vertiginos de la 18 miliarde de dolari în prezent la 144 de miliarde de dolari până în anul fiscal 2030, potrivit The Finance Story.

Simultan, compania a făcut disponibilizări, iar experții au avertizat la acea vreme că este doar începutul.

Oracle nu a publicat un total clar, dar rapoartele din industrie sugerează concedieri de peste 3.000 de locuri de muncă în SUA, Canada, India, Filipine și în alte țări.

Oracle România SRL a avut o cifră de afaceri de 963,5 milioane lei în 2024 și un profit net de 8,6 milioane de lei. Creșterea a fost uriașă față de 1,8 milioane cât avea în 2023. Oracle România a încheiat 2024 cu 27 de angajați mai puțini comparativ cu anul anterior, ajungând la un număr de angajați de 2.091 de angajați, potrivit Termene.ro.