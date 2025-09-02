Data actualizării: | Data publicării:

Opt protestatari pro-UE, condamnați la închisoare în Georgia. Fosta președintă: „E o represiune organizată de stat”

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Sursa Foto: Agerpres
Sursa Foto: Agerpres

O instanţă din Tbilisi a condamnat marţi la pedepse cu închisoarea opt manifestanţi pro-europeni acuzaţi de violenţe în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale din Georgia, semnalează presa locală preluată de AFP și citată de Agerpres.

Trei protestatari au primit câte doi ani şi jumătate de detenţie, iar alţi cinci - câte doi ani. Cu toţii au fost găsiţi vinovaţi de "organizarea de acţiuni de grup care au perturbat ordinea publică sau de participarea la acestea".

Anterior, autorităţile georgiene arestaseră mai mulţi lideri ai opoziţiei, militanţi pentru drepturile omului şi jurnalişti, provocând îngrijorare şi critici din partea unor ţări occidentale.

Fosta preşedintă Salome Zourabichvili, lideră a opoziţiei, a comentat sentinţele de marţi pe platforma X, unde a scris: "Teroarea în Georgia: încă un verdict motivat politic, astăzi", şi a apreciat că "este o represiune organizată de stat, care subminează libertatea, justiţia şi drumul european al Georgiei".

Oficial, Georgia este candidată la Uniunea Europeană, dar, după victoria partidului Visul Georgian la alegerile parlamentare din octombrie anul trecut, opoziţia a declanşat o criză politică gravă, contestând rezultatul, şi au urmat proteste de mare amploare. Puterea a abandonat negocierile de aderare cu UE şi este acuzată de o derivă autoritară pro-rusă.

Timp de mai multe luni, protestatarii au ieşit în stradă la Tbilisi, dar ulterior - potrivit unora din ei - climatul de represiune a erodat treptat prezenţa.

Înainte de alegeri, Visul Georgian îşi anunţase intenţia de a interzice principalele partide de opoziţie. SUA şi mai multe ţări europene au impus sancţiuni unor oficiali ai formaţiunii politice de guvernământ.

Bruxellesul a apreciat că un regres democraţiei ar îndepărta Georgia de pe calea aderării la UE, înscrisă ca obiectiv în Constituţie şi susţinută conform sondajelor de opinie de peste 80% din populaţie. 

Opt protestatari pro-UE, condamnați la închisoare în Georgia. Fosta președintă: „E o represiune organizată de stat"
