Opoziția din Taiwan are un nou lider: Cheng Li-wun pledează pentru pace cu China și „unitate naţională“

Cheng Li-wun, noua preşedintă a Kuomintangului (KMT), a preluat sâmbătă conducerea principalului partid de opoziţie din Taiwan, făcând un apel la "unitate naţională" şi la deschiderea "unei noi ere de pace peste strâmtoare", în primul său discurs după preluarea mandatului, informează EFE.

În timpul congresului naţional al KMT de la Taipei, Cheng a ţinut un discurs în care a promis că partidul său va "apăra democraţia şi libertatea, va revitaliza economia şi va crea un secol de pace peste strâmtoare", îndemnând totodată la "transformarea celor mai grele vremuri în cele mai bune", prin unitate internă.

Politiciana, fostă purtătoare de cuvânt a guvernului insulei (2012-2014), a insistat că KMT trebuie să fie "principala forţă care conduce viitorul Taiwanului" şi s-a angajat să atragă noi generaţii pentru a reînnoi partidul.

"Trăim vremuri dificile, dar cicatricile noastre ne vor fi armură. Ceea ce nu ne distruge ne face mai puternici", a declarat ea.

La ceremonie au participat lideri proeminenţi ai partidului, între care foştii preşedinţi Ma Ying-jeou şi Eric Chu, care i-au înmânat lui Cheng sigiliul oficial al partidului şi au îndemnat-o să menţină unitatea.

"Există un singur Kuomintang şi o singură cale: unitatea", a spus Chu în discursul său de rămas bun.

La rândul său, noul vicepreşedinte al KMT, Hsiao Hsu-chen, a afirmat că, după învestirea lui Cheng, schimburile dintre KMT şi Partidul Comunist Chinez "vor reveni la nivelul erei Ma Ying-jeou" (2008-2016), care au marcat o apropiere semnificativă între cele două maluri ale strâmtorii.

Fostul lider al partidului, Hung Hsiu-chu, a pledat chiar pentru reluarea dialogului în vederea semnării unui acord de pace cu Beijingul şi a descris relaţiile actuale drept "un armistiţiu, dar nu o adevărată reconciliere".

Cheng, care a primit un mesaj de felicitare de la preşedintele chinez Xi Jinping luna trecută, după victoria sa în alegerile primare, şi-a reiterat recent disponibilitatea de a se întâlni cu acesta "dacă acest lucru serveşte la reducerea diferendelor şi la promovarea cooperării" dintre Taiwan şi China.

Ascensiunea sa la preşedinţia KMT are loc într-un moment de escaladare a tensiunilor dintre Taipei şi Beijing, care consideră insula - guvernată autonom din 1949 - parte a teritoriului său şi nu exclude utilizarea forţei pentru a realiza "reunificarea naţională", aminteşte EFE.