Operațiune dificilă pentru salvarea unui român prins sub dărâmături la Roma

Serviciile de urgență italiene desfășoară operațiuni dificile, cu riscul unor noi căderi, pentru a-l extrage în siguranță, au transmis autoritățile locale.

Prăbușirea parțială a turnului de 29 de metri a avut loc în două etape: prima în jurul orei 10:30 GMT și a doua aproximativ 90 de minute mai târziu, în timp ce pompierii erau deja la fața locului. Din fericire, echipele de intervenție nu au fost rănite.

Un alt muncitor român a fost scos imediat și transportat la spital cu răni serioase la cap, dar fără pericol pentru viață. Alți doi muncitori au suferit răni minore și au refuzat internarea.

Salvarea este extrem de dificilă

Muncitorul român prins sub dărâmături a supraviețuit celei de-a doua prăbușiri, însă operațiunea de extragere este complexă și riscantă.

„Vor fi operațiuni foarte lungi și dificile din cauza riscului ridicat al unor alte prăbușiri”, a declarat șeful poliției din Roma, Lamberto Giannini.

Purtătorul de cuvânt al pompierilor, Luca Cari, a subliniat că salvarea în viață a muncitorului rămâne prioritatea absolută.

MAE, implicat în sprijinul cetățenilor români

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că un consul din Consulatul General al României la Roma se află la locul incidentului, asigurând comunicarea cu autoritățile italiene și oferind asistență consulară. Un alt consul s-a deplasat la spital pentru a acorda sprijin celui de-al doilea muncitor român rănit.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis că ambii români, de 48 și 66 de ani sunt lucizi și comunică.

Turnul medieval prăbușit, monument istoric în renovare

Torre dei Conti, construit de Papa Inocențiu al III-lea la începutul secolului XIII pentru familia sa, urma să fie transformat într-un muzeu și spațiu de conferințe. Clădirea, care a găzduit odinioară birouri ale primăriei Romei, era în renovare și nu mai fusese folosită din 2006.

Turnul a fost inițial de două ori mai înalt, dar a fost redus după daunele provocate de cutremurele din secolele XIV și XVII. Lucrările de renovare, programate pe patru ani, urmau să se încheie anul viitor.