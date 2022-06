Oleg Deripaska, magnatul rus al aluminiului,  pune la îndoială victoria Rusiei în Ucraina

Oleg Deripaska a avut grijă să evite să-l critice direct pe președintele Vladimir Putin.

"Sunt deranjat de cât de repede am abandonat tot ceea ce s-a realizat (economic) în anii '90, apoi am abandonat tot ceea ce am realizat în anii 2000, iar acum stăm și așteptăm victoria. Ce victorie? A cui victorie?" a întrebat Deripaska.

El a adăugat: "Cred că distrugerea Ucrainei ar fi o greșeală colosală, inclusiv pentru noi."

Creșterea nivelului de prosperitate a fost legată de dezvoltarea sectorului privat al Rusiei și de construirea de legături cu restul Europei, principalul partener economic al Rusiei, a spus el.

Dar a fost "evident" că sancțiunile occidentale afectează acum Rusia mai mult decât Europa, a declarat Deripaska, fondatorul gigantului rus al aluminiului Rusal.

Acest lucru contrastează cu argumentul exprimat în mod repetat de Putin, potrivit căruia sancțiunile se răsfrâng asupra economiilor occidentale, declanșând cea mai mare inflație din ultimele decenii, și că Rusia va ieși mai puternică.

Deripaska - el însuși sub sancțiuni din partea Statelor Unite, a Marii Britanii și a Uniunii Europene - a declarat, totuși, că a subestimat cât de stabilă se va dovedi a fi economia Rusiei.

De asemenea, el nu vede nicio amenințare la adresa conducerii politice. "Nu există niciun potențial de schimbare de regim în Rusia. Opoziția a preferat viziunile europene frumoase și s-a retras din viața țării", a declarat Deripaska.

Multe dintre cele mai importante figuri ale opoziției din Rusia, în special asociați ai lui Alexei Navalny, au fugit în alte țări europene pentru a scăpa de urmărirea penală.

Deripaska, în vârstă de 54 de ani, face parte dintr-un grupul oligarhilor, care controlează mari părți ale economiei, în special în domeniul energiei și al materiilor prime, și care au reușit să își păstreze averile cu condiția de a nu se implica în politică, potrivit Mediafax..

