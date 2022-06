Război Ucraina. Chirieac: Este tulburător. Nu ştiu dacă va lupta cineva pentru România

"În momentul în care vezi că, în estul Europei, NATO alocă 300.000 de soldaţi, se înarmează toată lumea până în dinţi... În momentul în care vedem toate aceste lucruri, parcă te pregăteşti pentru ceva. Şeful armatei britanice spune în felul următor: "Nu ştim cum se va termina războiul în Ucraina, dar, în majoritatea scenariilor, Rusia reprezintă o ameninţare mult mai mare pentru securitatea europeană, după Ucraina, decât a fost înainte”. Acesta avertizează: "Ucraina este momentul nostru din 1937. Deşi capacitatea convenţională a Rusiei va fi mult redusă, cel puţin pentru un timp, intenţia declarată recent a lui Putin este de a recupera pământurile istorice ale Rusiei". Aici vorbește despre ameninţarea care devine mai acută ca oricând", a spus Mihai Gâdea, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

"Este tulburător. Există o diferenţă majoră"

"Este tulburător. Există o diferenţă majoră. În 1937, nu exista încă arma tun. Fiindcă, altminteri, din punct de vedere al armamentului convenţional, al pregătirii militarilor, al structurilor de comandă, diferenţa dintre ţările NATO şi Federaţia Rusă este de vreo jumătate de secol, în favoarea ţărilor NATO. Pe de altă parte, dă de înţeles şeful Statului Major al armatei britanice că Rusia ar putea câştiga războiului din Ucraina. Spune că, indiferent cine va câştiga, Rusia va deveni o ameninţare şi mai mare. Cam aşa se înţelege. Eu am această îngrijorare personală: dacă pică Odesa, ne vom învecina cu Federaţia Rusă pe Canalul Sulina, din mare nefericire", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

"Nu ştiu dacă va lupta cineva pentru România"

"La Madrid, acum 25 de ani, preşedintele Emil Constantinescu făcea imposibilul să fie primită România în NATO. Dacă am fi intrat atunci, eram chiar ok, o generaţie întreagă s-ar fi bucurat, apoi, de fructele acelei integrări NATO. Am fost la un fir de păr. S-a opus Bill Clinton, preşedintele SUA. Însă ce s-a întâmplat în 1997, la Madrid, acel efort supraomenesc al preşedintelui Constantinescu şi al delegaţiei române... Delegaţia României a fost trup şi suflet, am fost cu toţii - oameni politici, ziarişti, experţi. Eram toţi România, cu totul, inclusiv în a convinge colegii de presă din Marea Britanie, din SUA, din Franţa că suntem şi noi cam desculţi, ca suntem cam aşa, dar merităm să fim în NATO. Oricum, a fost un lucru deosebit atunci, pentru că am atras atenţia. Acum, eu nu ştiu dacă va lupta cineva pentru România. Este reacţia din nord, care este imediată, şi reacţia adecvată din est. Adică, noi suntem mâna a doua, deşi aici este războiul, în Marea Neagră, nu e în Marea Baltică, în momentul acesta.

Cine impune acest lucru? Emil Constantinescu ar fi impus lucrul acesta, bătrânul Ion Iliescu cred că ar fi impus lucrul acesta. De Adrian Năstase nu mai vorbesc. Nu ştiu dacă se întâmplă asta, inclusiv cu militarii. România are, în acest moment, 8000 de militari şi grupul de lupte este condus de Franţa. Ne dați o veste foarte bună că vor amplasa scutul antirachetă la Capul Midia, avem şi nişte rachete din astea de le-au dat ucrainenilor - HIMARS - foarte performante.. Dar cum faci mai departe, în zona asta? Ruşii înaintează 3-4 km în fiecare zi, în felul lor, cu tancul, cu șenila peste grădiniţe, cum ştiu. Acum, au bombardat un mall într-un "Vaslui" al Ucrainei. Nu era nimic acolo. Au dat cu racheta într-un mall cu 1000 de oameni. Nu poziţie strategică, nimic.

Emil Constantinescu nu se temea de capacităţile sale. Era acolo - "Domnule, am reuşit, bine, Nu am reuşit, ăsta sunt”. Senzaţia mea este că ei se feresc să nu fie acuzaţi că nu au obţinut tot ce trebuiau să obţină" a conchis analistul politic.

Acest articol reprezintă o opinie.