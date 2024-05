Programul Noua Casă. Dumitru Nancu (FNGCIMM) a explicat de ce creditele pe termen lung nu trebuie să fie pe dobânzi fixe / video

Dumitru Nancu a vorbit despre Programul Construct Plus. Potrivit acestuia, programul se axează pe două categorii principale: IMM-uri și autorități publice locale.

„Aici am mers pe doi piloni. O dată am mers pe IMM-uri. Sunt acele IMM-uri care au ca activitate lucrări rezidențiale, publice, de construcții, dar și pentru autorități publice locale. Sunt primării care au investiții în drumuri, construcții, creșe, grădinițe.

Mergem cu două tipuri de facilități pentru aceste întreprinderi și autorități publice locale. Un credit de investiții pe o perioada de 6 ani. Primul an nu pățește dobânda și comisioane. Creditul de investiții se ridică la 10 milioane de lei, iar creditul revolving, capital de lucru, este pe o perioada de 3 ani de zile. În primul an nu plătește nimic, dar trebuie să închidă creditul în anul 3. Dacă la celelalte credite de capital de lucru mai mergea prelungirea cu încă 3, anul acesta, 30 iunie este ultima dată când se poate aplica pe acest program.", a spus Dumitru Nancu.

Programul Noua Casă

Dumitru Nancu a spus că se poate achiziționa o locuință prin Noua Casă și apoi să fie închiriată. Singura condiție este ca persoana să nu dețină deja un alt imobil cu o suprafață utilă mai mare de 50 de metri pătrați.

„Unii români își iau locuințe pentru a le închiria. Putem lua locuințe prin Noua Casă și să le închiriem?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Se pot închiria, singura condiție e să nu deții un alt imobil mai mare de 50mp utili și poți folosi acel imobil cum crezi tu. Dar cât să fie chiria având în vedere că avem deja dobânzi, IRCC-ul care este undeva la 5.9%, plus 2%? Deci la o dobândă de 7%... ce randament trebuie să aibă chiria astfel încât să-ți acoperi și rata, să-ți acoperi și o marjă mică de profit?

În această perioadă, mai ales anul trecut, a fost o migrație de la Programul Prima Casă, multe refinanțări care s-au dus pe credite cu dobândă fixă, pe o perioada de 5 ani, cu toate că în toate ieșirile mele am menționat că nu este recomandat ca creditele pe perioadă lungă să fie pe dobânzi fixe pentru că în 2015, de exemplu, am avut un ROBOR subunitar, 0.16%, am avut dobânzi de până în 2%.

Eu cred că în acest moment vedem o stabilitate financiară menținută de Banca Națională a României, s-a stabilizat dobânda de referință la 7%, inflația a scăzut sub 7%, iar în ultimul trimestru al acestui an sperăm ca cei doi indicatori să scadă sub 5%. În momentul când avem acești indicatori sub 5%, e clar că se va debloca și piața creditării.”, a spus Dumitru Nancu într-un interviu cu Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

Care este condiția

„Există o condiție ca 5 ani de zile, din momentul în care ai achiziționat-o, nu o poți înstrăina. Poți să achiți creditul din surse proprii, adică să devii proprietar, îți închizi creditul, ți-l refinanțezi și după aceea devii proprietar.", a spus Dumitru Nancu la DC News, DC News TV și DC Business.

