Data publicării: 20:02 03 Oct 2025

Olanda, front comun cu Ungaria: Se opune grăbirii procesului de aderare a Ucrainei la UE
Autor: Iulia Horovei

Sursa foto: Freepik
 

Olanda se opune grăbirii negocierilor pentru aderarea Ucrainei la UE, insistând pe respectarea regulilor actuale.

Olanda nu susține accelerarea negocierilor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană prin eliminarea principiului unanimități, scrie presa din Ucraina.

Premierul olandez Dick Schoof a explicat, după reuniunea liderilor UE de la Copenhaga din 2 octombrie, că țara sa rămâne fidelă criteriilor de la Copenhaga și principiului unanimității, considerând că schimbarea regulilor nu este calea corectă pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova.

Poziția Olandei vine după obstrucțiile repetate ale Ungariei de a bloca parcursul european al Ucrainei. Premierul maghiar, Viktor Orban, își menține opinia privind aderarea Ucrainei la UE, țară despre care a spus că nu este „independentă și suverană”.

În ultimele luni, tensiunile dintre Viktor Orban și Volodimir Zelenski s-au intensificat, președintele ucrainean cerându-i chiar la reuniunea informală de la Copenhaga din această săptămână, la care au participat toți șefii de stat și de guvern, să înceteze achizițiile de petrol și gaze naturale din Rusia.

Olanda nu acceptă propunerea lui Costa

Schoof a precizat că, deși viitorul Ucrainei este clar în cadrul Uniunii Europene, Olanda se opune grăbirii negocierilor, care ar fi permis ocolirea veto-ului Ungariei, așa cum propusese președintele Consiliului European, Antonio Costa, prin adoptarea deciziilor cu majoritate calificată în loc de unanimitate, potrivit dw.com.

„Aceasta nu este o soluție”, a subliniat premierul olandez.

El a mai afirmat că renunțarea la dreptul de veto nu este acceptabilă și că orice schimbare a regulilor va necesita unanimitatea tuturor statelor membre. Schoof a apreciat inițiativa lui Costa, dar a menționat că soluția reală constă în creșterea presiunii asupra Ungariei, care blochează negocierile.

„În ochii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, fiecare întârziere înseamnă că Uniunea Europeană se îndepărtează puțin câte puțin”, a spus Schoof, adăugând că și-a explicat deja argumentele liderului de la Kiev și le va comunica în continuare, transmite și UNN.

Modificarea modalității de vot

La summitul informal al UE, Antonio Costa propusese modificarea modalității de vot pentru deschiderea pachetelor de negocieri pentru Ucraina, sugerând ca deciziile să fie luate prin majoritate calificată, nu prin unanimitate. Primele reacții au fost favorabile, dar Ungaria s-a pronunțat împotrivă, iar Franța și Grecia au fost rezervate.

Totodată, Ucraina a finalizat recent etapa finală de evaluare a legislației sale pentru conformitatea cu normele Uniunii Europene, într-un proces de 15 luni, unul dintre cele mai rapide dintre țările candidate. Premierul ucrainean Iulia Svyrydenko a cerut Comisiei Europene să accelereze pregătirea documentelor tehnice pentru aderarea Ucrainei și a menționat că în 2025 țara a primit 16,5 miliarde de euro de la UE, potrivit surselor citate anterior.

Olanda a fost un opozant constant și al aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, alături de Austria, blocând procesul de mai mai multe ori până la acceptarea aderării terestre, în ianuarie 2025.

