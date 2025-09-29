€ 5.0783
Data publicării: 16:36 29 Sep 2025

Viktor Orban: Ucraina nu e o țară independentă și suverană
Autor: Iulia Horovei

viktor-orban-da-ultimatum-supermarketurilor_44678600 Foto: Agerpres
 

Premierul Ungariei a minimalizat potențialul survol al spațiului aerian ucrainean de către drone maghiare, spunând că țara aflată în război cu Rusia nu este un stat suveran.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a minimalizat luni, 29 septembrie, eventualul survol al spațiului aerian ucrainean de către drone ungare, apreciind în același timp că Ucraina vecină aflată în război nu este o țară suverană, întrucât depinde de Occident, relatează France Presse.

„Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu frontiera nu este o problemă”, a spus Viktor Orban, adăugând că „tinde să-l creadă pe ministrul său” al Apărării Kristof Szalay-Bobrovniczky, care a negat acuzațiile.

„Să zicem că au zburat câțiva metri în țară, și ce dacă?”, a afirmat premierul ungar într-un podcast moderat de purtătorul de cuvânt al partidului său, afirmând că Kievul ar trebui mai degrabă să se îngrijoreze de „dronele rusești de la frontiera sa estică”.

Noi tensiuni între Ungaria și Ucraina

„Ucraina nu este o țară independentă și suverană, noi suntem cei care o menținem pe linia de plutire, deci nu ar trebui să se comporte ca și cum ar fi”, a declarat șeful guvernului ungar.

Potrivit lui, dacă „Occidentul ar decide mâine să nu-i mai acorde niciun forint, Ucraina s-ar prăbuși”. Forintul este moneda națională a Ungariei.

Ce s-a întâmplat cu dronele din Ungaria

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri că „drone de recunoaștere probabil ungare” au survolat spațiul aerian al Ucrainei.

Ministerul ungar al Apărării a declarat sâmbătă că „alegațiile sunt total nefondate”.

Cu toate acestea, ministrul de Externe ucrainean Andrii Sibiga a publicat sâmbătă o hartă a traiectoriei de zbor a dronei ungare, hartă ce i-a fost pusă la dispoziție de forțele armate ale țării, conform Interfax-Ukraina. „Forțele noastre armate au adunat toate dovezile necesare și încă așteptăm explicațiile Ungariei cu privire la ce făcea acest aparat în spațiul nostru aerian”, a scris Sibiga sâmbătă pe rețelele de socializare.

Conform relatărilor, o dronă a fost detectată survolând în două rânduri la altitudini diferite regiunea Transcarpatia vineri dimineață. „În dimineața zilei de 26 septembrie 2025, sistemele radar ale Forțelor armate ucrainene au detectat un aparat aerian de tip dronă survolând în două rânduri, la altitudini diferite, spațiul aerian ucrainean deasupra teritoriului regiunii Transcarpatia”, a indicat Statul Major General al armatei ucrainene.

Una dintre puținele țări din NATO și Uniunea Europeană care și-a consolidat legăturile politice și economice cu Moscova după invazia acesteia în Ucraina în 2022, Ungaria are o frontieră comună cu partea de vest a Ucrainei de circa 140 de kilometri.

Ungaria refuză să acorde ajutor militar Kievului, blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană și obstrucționează adoptarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei.

Tensiunile între Kiev și Budapesta, deja importante înainte, s-au accentuat de la începutul războiului, iar Viktor Orban calificase deja Ucraina drept un stat vasal.

Ucraina, care are o minoritate vorbitoare de limbă maghiară în regiunea Transcarpatia, la frontiera cu Ungaria, a denunțat în repetate rânduri Budapesta pentru distribuirea a zeci de mii de pașapoarte cetățenilor săi, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Trump încearcă să-l convingă pe Orban 

În timp ce relațiile bilaterale se degradează, ecoul disputelor a ajuns și pe agenda americană.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intenționează să-l contacteze pe premierul Viktor Orban pentru a-l convinge să renunțe la importurile de petrol rusesc, potrivit Reuters.

„E un prieten al meu. Nu am vorbit încă, dar am sentimentul că, dacă o voi face, ar putea opri aceste achiziții”, a spus Trump.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
ungaria
tensiuni
drone
spatiu aerian
incalcare
