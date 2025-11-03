€ 5.0861
Data actualizării: 16:26 03 Noi 2025 | Data publicării: 16:16 03 Noi 2025

Ofertele eMag pentru sezonul BlackFriday de anul acesta. Ce a pregătit cel mai mare magazin online românesc pentru clienții săi
Autor: Vlad Roibu

DSC_0505
 

Sunt peste 2,2 milioane de oferte pe care vânzătorii le pun la dizpoziție anul acesta clienților pe platforma eMag, cu ocazia BlackFiday, care va începe vineri dimineața, pe 7 noiembrie.

Sunt peste 2,2 milioane de oferte pe care vânzătorii le pun la dizpoziție anul acesta clienților pe platforma eMag, cu ocazia BlackFiday, care va începe vineri dimineața, pe 7 noiembrie.

Dintre aceste oferte, 1,5 milioane vor fi reduse la cel mai mic preț din an.

Cumpărătorii, mulți dintre care știu deja ce vor să cumpere, se vor bucura de oferte inedite în cea de-a 15 ediție de BlackFriday, organizată de eMag. Printre acestea, mii de abonamente la electricitate cu reduceri de 100 lei lunar și un tarif de 1 leu/kw, bilete la marile festivaluri de muzică din țară, dar și tricouri de la diferite cluburi de fotbal din țară.

Lista completă a ofertelor:

  • 600.000 electrocasnice mici
  • 120.000 televizoare
  • 1,5 milioane produse fashion
  • 400.000 smartphone-uri si gadgeturi
  • 150.000 de laptop-uri și echipamente IT
  • 1.000.000 de produse pentru casă și bricolaj
  • 120.000 frigidere și mașini de spălat
  • 40.000 bilete la festivalului Electric Castle, Summer Well, Beach Please, începând cu 10 lei
  • Mii de echipamente oficiale Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova și alte cluburi de fotbal din țară
  • Peste 5.000 abonamente la platforme de streaming
  • Peste 25.000 de abonamente la servicii medicale (Synevo, Regina Maria, Enayati)
  • Peste 7.000 vouchere la bilete de avion la Tarom cu reduceri de până la 45%
  • 1.000 abonamente la energie cu 100 lei reducere pentru primele 6 luni și preț 1 leu/kw (în parteneriat cu e.ON)
  • 21 kg aur
  • 600 pachete fotovoltaice și pompe de căldură
  • Peste 100 tone carne porc și mezeluri
  • Până la 80% reducere la peste 44.000 de nopți de cazare
  •  126 de autovehicole (42 hibrid, 37 benzină, 26 electrice, 21 diesel)    

Tudor Manea, CEO eMag

Anul acesta eMag estimează vânzări de peste 940 milioane lei iar produsele la prețuri reduse vor ajunge la cumpărători până cel târziu pe 22 noiembrie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

