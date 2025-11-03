Ofertele eMag pentru sezonul BlackFriday de anul acesta. Ce a pregătit cel mai mare magazin online românesc pentru clienții săi

Sunt peste 2,2 milioane de oferte pe care vânzătorii le pun la dizpoziție anul acesta clienților pe platforma eMag, cu ocazia BlackFiday, care va începe vineri dimineața, pe 7 noiembrie.
Dintre aceste oferte, 1,5 milioane vor fi reduse la cel mai mic preț din an.
Cumpărătorii, mulți dintre care știu deja ce vor să cumpere, se vor bucura de oferte inedite în cea de-a 15 ediție de BlackFriday, organizată de eMag. Printre acestea, mii de abonamente la electricitate cu reduceri de 100 lei lunar și un tarif de 1 leu/kw, bilete la marile festivaluri de muzică din țară, dar și tricouri de la diferite cluburi de fotbal din țară.
Lista completă a ofertelor:
Anul acesta eMag estimează vânzări de peste 940 milioane lei iar produsele la prețuri reduse vor ajunge la cumpărători până cel târziu pe 22 noiembrie.
