DCNews Stiri Oana Țoiu o invită în România pe Anita Orban, viitorul ministru de Externe al Ungariei. Ce se va discuta
Data actualizării: 23:54 13 Apr 2026 | Data publicării: 23:40 13 Apr 2026

Oana Țoiu o invită în România pe Anita Orban, viitorul ministru de Externe al Ungariei. Ce se va discuta
Autor: Tiberiu Vasile

oana-toiu-ministerul-de-externe_92708900 Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Crișan Andreescu/DCNews; Agerpres

Oana Țoiu o invită în România pe Anita Orban, viitor ministru de Externe al Ungariei, în contextul primului contact diplomatic după alegerile din Ungaria.

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a luat legătura telefonic cu Anita Orban, viitorul ministru de Externe al Ungariei, imediat după scrutinul de duminică. Convorbirea a avut rolul de a transmite felicitări pentru rezultat și de a deschide canale directe de dialog între cele două părți.

În același timp, Oana Țoiu a invitat în România  viitorul ministru de Externe ungar, marcând astfel începutul unei posibile colaborări instituționale.

Schimb de mesaje despre direcția politică și relațiile bilaterale

În discuția telefonică, partea română a transmis apreciere pentru rezultatul electoral și pentru mobilizarea electoratului din Ungaria. Tema centrală a fost conturarea unei posibile noi abordări în politica externă a Budapestei alături de București.

Anita Orban i-ar fi explicat, potrivit relatării, că votul exprimă clar dorința unei schimbări politice majore în țara sa.

Declarațiile Oanei Țoiu și accentul pe cooperare

Ulterior, Oana Țoiu a detaliat pe Facebook conținutul discuției, subliniind că dialogul a fost unul deschis și orientat spre viitor.

„Am sunat-o în această seară pe Anita Orban, viitoarea ministră de externe a Ungariei, pentru a o felicita pentru victoria electorală. A fost un prim contact oficial cu un reprezentant al viitorului Guvern vecin, prilej cu care am împărtăşit bucuria acestui moment istoric de schimbare.

I-am transmis admiraţia mea pentru mobilizarea exemplară a poporului ungar şi a etnicilor maghiari, dar şi echipei sale pentru o campanie construită autentic, printre oameni. Rezultatul de ieri a dovedit că oricât de mare ar fi controlul unor politicieni asupra sistemelor de putere, acesta nu este suficient pentru a o păstra la infinit.

Puterea cetăţenilor care aleg să ceară un viitor mai bun prin vot este suverană, iar Anita a subliniat, în repetate rânduri, că alegerea de ieri a fost una clară: o schimbare de regim”

Invitația adresată viitorului ministru de Externe al Ungariei

În finalul convorbirii, Oana Țoiu invită în România pe Anita Orban, viitorul ministru de Externe al Ungariei, pentru continuarea dialogului bilateral.

„Dialogul nostru s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei, bazată pe respect reciproc şi pe ambiţia comună de a creşte calitatea vieţii cetăţenilor noştri printr-o colaborare mai strânsă.

Totodată, am trecut în revistă formatele regionale prezidate de România anul acesta, pe care le vedem ca oportunităţi majore pentru a întări perspectiva noastră comună în regiune”, a afirmat ministra Afacerilor Externe.

Rezultatele alegerilor din Ungaria

După scrutinul de duminică, partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a obținut 138 din 199 de mandate în parlamentul de la Budapesta. Fidesz, formațiunea lui Viktor Orban, a rămas cu 55 de mandate, iar partidul Patria Noastră, de extremă dreapta, a obținut 6 mandate.

