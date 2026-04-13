Oana Țoiu o invită în România pe Anita Orban, viitorul ministru de Externe al Ungariei. Ce se va discuta

Oana Țoiu o invită în România pe Anita Orban, viitor ministru de Externe al Ungariei, în contextul primului contact diplomatic după alegerile din Ungaria.
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a luat legătura telefonic cu Anita Orban, viitorul ministru de Externe al Ungariei, imediat după scrutinul de duminică. Convorbirea a avut rolul de a transmite felicitări pentru rezultat și de a deschide canale directe de dialog între cele două părți.
În același timp, Oana Țoiu a invitat în România viitorul ministru de Externe ungar, marcând astfel începutul unei posibile colaborări instituționale.
În discuția telefonică, partea română a transmis apreciere pentru rezultatul electoral și pentru mobilizarea electoratului din Ungaria. Tema centrală a fost conturarea unei posibile noi abordări în politica externă a Budapestei alături de București.
Anita Orban i-ar fi explicat, potrivit relatării, că votul exprimă clar dorința unei schimbări politice majore în țara sa.
Ulterior, Oana Țoiu a detaliat pe Facebook conținutul discuției, subliniind că dialogul a fost unul deschis și orientat spre viitor.
„Am sunat-o în această seară pe Anita Orban, viitoarea ministră de externe a Ungariei, pentru a o felicita pentru victoria electorală. A fost un prim contact oficial cu un reprezentant al viitorului Guvern vecin, prilej cu care am împărtăşit bucuria acestui moment istoric de schimbare.
I-am transmis admiraţia mea pentru mobilizarea exemplară a poporului ungar şi a etnicilor maghiari, dar şi echipei sale pentru o campanie construită autentic, printre oameni. Rezultatul de ieri a dovedit că oricât de mare ar fi controlul unor politicieni asupra sistemelor de putere, acesta nu este suficient pentru a o păstra la infinit.
Puterea cetăţenilor care aleg să ceară un viitor mai bun prin vot este suverană, iar Anita a subliniat, în repetate rânduri, că alegerea de ieri a fost una clară: o schimbare de regim”
În finalul convorbirii, Oana Țoiu invită în România pe Anita Orban, viitorul ministru de Externe al Ungariei, pentru continuarea dialogului bilateral.
„Dialogul nostru s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei, bazată pe respect reciproc şi pe ambiţia comună de a creşte calitatea vieţii cetăţenilor noştri printr-o colaborare mai strânsă.
Totodată, am trecut în revistă formatele regionale prezidate de România anul acesta, pe care le vedem ca oportunităţi majore pentru a întări perspectiva noastră comună în regiune”, a afirmat ministra Afacerilor Externe.
După scrutinul de duminică, partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a obținut 138 din 199 de mandate în parlamentul de la Budapesta. Fidesz, formațiunea lui Viktor Orban, a rămas cu 55 de mandate, iar partidul Patria Noastră, de extremă dreapta, a obținut 6 mandate.
