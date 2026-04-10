Ce a vorbit Oana Țoiu cu Marco Rubio. Anunțul MAE

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o convorbire telefonică, joi seara, cu secretarul de stat american Marco Rubio, context în care s-a discutat despre evoluţiile actuale din domeniul securităţii, precum şi priorităţile în relaţia bilaterală dintre România şi SUA.

„Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio, o discuţie bună în care am vorbit despre evoluţiile actuale în domeniul securităţii. Cooperarea noastră pentru descurajare şi apărare rămâne relevantă în contextul actual de securitate, ancorată într-un Parteneriat strategic de lungă durată şi de încredere. Ne-am concentrat pe securitate, evoluţii economice şi priorităţi comune care modelează viitoarele întâlniri la nivel înalt şi ministeriale din acest an”, a scris Oana Ţoiu, în noaptea de joi spre vineri, pe pagina sa de X.

Convorbire România - SUA: Cooperare extinsă în apărare, energie și tehnologie

Potrivit acesteia, în cadrul convorbirii telefonice au fost discutate „modalităţi de a aprofunda şi mai mult cooperarea bilaterală, promovând eforturi comune în apărare, energie, tehnologie, minerale critice”.

„Considerăm relaţiile dintre ţările noastre importante nu doar dintr-o perspectivă bilaterală, ci şi ca o legătură puternică în regiune. Am subliniat contribuţia activă a României la coordonarea aliaţilor pe Flancul de Est şi accentul sporit pe dezvoltarea dimensiunii economice a Parteneriatului nostru strategic. Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul de Stat au finalizat recent acordul formal de parteneriat pentru programul MECEA, iar prima delegaţie de echipe din Congresul SUA în cadrul programului va sosi în România până la sfârşitul anului”, a mai scris Oana Ţoiu pe X.

Anterior, şi Departamentul de Stat al SUA informase că „Marco Rubio a discutat cu ministrul român de externe, Oana Toiu, pentru a mulţumi României că este un partener adevărat, oferind un sprijin rapid şi decisiv operaţiunilor americane de promovare a securităţii în Orientul Mijlociu”.

„Secretarul de stat şi ministrul de externe au analizat, de asemenea, oportunităţile de extindere a cooperării bilaterale în domeniul apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice, inclusiv proiecte de gaze offshore şi proiecte nucleare civile”, a precizat Departamentul de Stat al SUA, notează Agerpres.

