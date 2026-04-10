Ce a vorbit Oana Țoiu cu Marco Rubio. Anunțul MAE

Data publicării: 08:19 10 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

oana toiu marco rubio Ministra MAE, Oana Țoiu și secretarul de stat american Marco Rubio

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a discutat telefonic, joi seara, cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o convorbire telefonică, joi seara, cu secretarul de stat american Marco Rubio, context în care s-a discutat despre evoluţiile actuale din domeniul securităţii, precum şi priorităţile în relaţia bilaterală dintre România şi SUA.

„Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Marco Rubio, o discuţie bună în care am vorbit despre evoluţiile actuale în domeniul securităţii. Cooperarea noastră pentru descurajare şi apărare rămâne relevantă în contextul actual de securitate, ancorată într-un Parteneriat strategic de lungă durată şi de încredere. Ne-am concentrat pe securitate, evoluţii economice şi priorităţi comune care modelează viitoarele întâlniri la nivel înalt şi ministeriale din acest an”, a scris Oana Ţoiu, în noaptea de joi spre vineri, pe pagina sa de X.

Convorbire România - SUA: Cooperare extinsă în apărare, energie și tehnologie

Potrivit acesteia, în cadrul convorbirii telefonice au fost discutate „modalităţi de a aprofunda şi mai mult cooperarea bilaterală, promovând eforturi comune în apărare, energie, tehnologie, minerale critice”.

„Considerăm relaţiile dintre ţările noastre importante nu doar dintr-o perspectivă bilaterală, ci şi ca o legătură puternică în regiune. Am subliniat contribuţia activă a României la coordonarea aliaţilor pe Flancul de Est şi accentul sporit pe dezvoltarea dimensiunii economice a Parteneriatului nostru strategic. Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul de Stat au finalizat recent acordul formal de parteneriat pentru programul MECEA, iar prima delegaţie de echipe din Congresul SUA în cadrul programului va sosi în România până la sfârşitul anului”, a mai scris Oana Ţoiu pe X.

Anterior, şi Departamentul de Stat al SUA informase că „Marco Rubio a discutat cu ministrul român de externe, Oana Toiu, pentru a mulţumi României că este un partener adevărat, oferind un sprijin rapid şi decisiv operaţiunilor americane de promovare a securităţii în Orientul Mijlociu”.

„Secretarul de stat şi ministrul de externe au analizat, de asemenea, oportunităţile de extindere a cooperării bilaterale în domeniul apărării, energiei, tehnologiilor emergente şi mineralelor critice, inclusiv proiecte de gaze offshore şi proiecte nucleare civile”, a precizat Departamentul de Stat al SUA, notează Agerpres.

Citește și: Marco Rubio vine la București. SUA acceptă invitația României la Summitul B9 - surse oficiale

Cele mai noi știri
Publicat acum 33 minute
Două case ard acum în Vrancea. Incendiu pe 600 mp/ ISU Vrancea, anunț de ultimă oră
Publicat acum 37 minute
Imaginile dimineții cu ger și zăpadă: Minus 10 grade la Bâlea Lac și viscol în mai multe județe
Publicat acum 47 minute
Mircea Lucescu va fi înmormântat astăzi, cu onoruri militare
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Război în Orientul Mijlociu / ZIUA 42: Trump acuză Iranul: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!” / Alertă antiaeriană în tot Israelul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Horoscop 10 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Sindicatul Europol, acuzat că sabotează Poliția Română
Publicat acum 3 ore si 28 minute
BANCUL ZILEI: Momentul de sinceritate
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Băiat de 14 ani, din Iași, olimpic la religie, împins la sinucidere de o persoană cunoscută într-un joc. ”Nivelul 10 era sinuciderea”
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Ce a vorbit Oana Țoiu cu Marco Rubio. Anunțul MAE
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
