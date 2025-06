O nouă escrocherie face ravagii în Europa. Cum funcționează metoda „cardului alb”: Sunt vizați oamenii care merg la supermarket

Foarte mulți europeni își fac cumpărăturile de la supermarket și folosesc plata cu cardul pentru a economisi timp în achitarea produselor. Dar acum, un nou tip de escrocherie i-a lăsat pe foarte mulți oameni fără sume considerabile în cont, scrie Huffingtonpost.

Noul înșelătorie a stârnit panica în Italia și a început să se răspândească și în alte țări europene. Escrocheria poartă denumirea de metoda „cardului alb”.

Site-ul italian Ispanews a fost primul care a semnalat această fraudă digitală, care profită de agitația din supermarketuri (cărucioare, grabă, cozi...) pentru a acționa fără a lăsa urme. Potrivit Poliției Poștale italiene, cazurile de clonare a cardurilor în magazine s-au dublat în ultimul an.

Cum funcționează metoda „cardului alb”?

Metoda este la fel de simplă pe cât este de eficientă. Infractorii cibernetici plasează un skimmer, un mic cititor de date camuflat în POS, care copiază instantaneu informațiile de pe card: numărul, data de expirare, codul CVV și chiar PIN-ul, dacă acesta este introdus. Cu aceste date, creează o copie fidelă pe un „card alb” cu cip și bandă magnetică programabilă, pe care îl folosesc ulterior în alte magazine, chiar și în alte țări, fără să trezească suspiciuni, potrivit Ziarul Românesc.

Cardul cumpărătorilor este clonat în câteva secunde fără ca măcar aceștia să realizeze.



„Nu am observat nimic neobișnuit. Am introdus PIN-ul și am plătit ca de obicei. Doar când am verificat tranzacțiile am văzut o plată de 300 de euro pe care nu o făcusem eu”, a povestit o victimă. Frauda este silențioasă, curată și rapidă. Tocmai de aceea este atât de greu de detectat.

Autoritățile italiene au instituit deja controale, dar avertizează că metoda se răspândește și în alte zone din Europa. În Spania, asociațiile de consumatori spun că au primit, în ultimele luni, mesaje privind cazuri similare.

„Este o tehnică transversală: nu necesită cunoștințe tehnice avansate, ci doar acces la POS”, a spus Poliția Națională din Spania.

Sfaturi pentru a nu cădea în capcană

Chiar dacă nu există o formulă magică împotriva acestui tip de fraudă, poți lua câteva măsuri de bază care îngreunează furtul sau îți permit să reacționezi rapid. Iată câteva recomandări utile:

- Nu pierde cardul din vedere atunci când plătești în magazine

- Verifică zilnic tranzacțiile din contul bancar

- Activează notificările instantanee din aplicația băncii

- Nu deschide linkuri suspecte și nu răspunde la mesaje care pretind că vin de la bancă

- Păstrează mereu la îndemână numărul de urgență al băncii pentru a bloca rapid cardul

