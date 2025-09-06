O fetiță de 9 ani a absolvit examenul de Bacalaureat

O fetiță de 9 ani stabilită în Dubai, dar înscrisă în calitate de candidat independent la Paris, a obținut diploma de Bacalaureat la materiile Matematică și Fizică-Chimie, potrivit entrevue.fr.

Deși nu a obținut nicio mențiune la media generală și a trebuit să susțină o a doua sesiune, fetița a reușit să obțină note impresionante la anumite probe, inclusiv 20/20 la examenul oral. Prin această performanță, a doborât precedentul record de performanță timpurie, deținut din 1989 de un elev de 11 ani.

Un parcurs extraordinar

În spatele acestei performanțe nu se află un profil „superdotat”, spun cei apropiați. Nașa sa o descrie ca fiind o fetiță „foarte normală, curioasă și plină de viață”, care a crescut în Franța înainte de a pleca împreună cu părinții săi, un medic veterinar și un cercetător în nanomateriale, în Emiratele Arabe Unite.

Elevă la o școală internațională, ea a urmat și un program accelerat oferit de organizația Isoset, creată de Hugo Sbaï, care a absolvit liceul la doar 12 ani. Metoda se concentrează pe învățare eficientă, mergând direct la conceptele esențiale și abordând mai devreme noțiuni considerate complexe. „Nu revenim de zece ori asupra aceluiași capitol; mergem mai departe”, explică fondatorul, convins că sistemul școlar tradițional încetinește artificial progresul elevilor.

Ce urmează pentru absolventă

La doar 9 ani, tânăra absolventă de liceu s-a înscris deja la două programe universitare: Informatică în Dubai și Drept la distanță în Franța. Nașa sa subliniază că părinții nu au încercat niciodată să-i grăbească parcursul.

Scopul lor este să-i ofere libertatea de a-și urma propriile interese, să exploreze diverse domenii, să ia câțiva ani de respiro, să călătorească și, dacă dorește, să obțină și alte diplome.

