O fetiță căzută de la etajul 12 a fost prinsă în brațe de un trecător, în Vietnam / Video

Nguyen Ngoc Manh, un curier din Hanoi, Vietnam, a salvat o fetiță care a căzut de la etajul 12 al blocului în care locuia.

Bărbatul se afla în fața blocului pentru a face o livrare, când a văzut-o pe micuță atârnată de balconul unuia dintre apartamentele de la etajul 12, scrie The Independent.

„Am fugit din maşină imediat şi m-am căţărat pe clădirea din apropiere. M-am urcat pe un acoperiş înalt de doi metri pentru a găsi poziţia cea mai potrivită pentru a o salva pe fată. Am încercat să îmi întind mâna cât de mult posibil ca să o pot prinde dacă ar fi căzut”, a spus Nguyen Ngoc Manh.

Așa se face că, la scurt timp, fetiţa a căzut în braţele lui.

Fetița se află acum în afara oricărui pericol - s-a ales cu o fractură la o mână şi la un picior, iar salvatorul ei, cu o entorsă.

Heroes without capes. Mr. Nguyen Ngoc Manh rescued (catches by hand) a 3-years-old girl's who dropped from the 12th floor of the apartment In Hanoi. #Heroeswithoutcapes #NguyenNgocManh #SaveLife #SaveLives #SaveChildren pic.twitter.com/EzYM2v3nPy