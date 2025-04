O explozie de proporții a avut loc în cel mai mare port din Iran, chiar în timpul negocierilor nucleare cu SUA / video

Deflagrația a avut loc în timp ce Iranul începea a treia rundă de negocieri nucleare cu Statele Unite în Oman, deși cauza exploziei nu a fost imediat clarificată, notează Reuters.

„Sursa acestui incident a fost explozia mai multor containere depozitate în zona de chei a portului Shahid Rajaee. În prezent evacuăm și transferăm răniții către centrele medicale,” a declarat un oficial local pentru gestionarea crizelor la televiziunea de stat.

Citând purtătorul de cuvânt al echipelor de intervenție, televiziunea de stat a raportat că cel peste 500 de persoane au fost rănite. Deocamdată, nu este clar dacă există morți.

Agenția semi-oficială Tasnim a publicat imagini cu bărbați răniți întinși pe șosea, îngrijiți în mijlocul scenelor de confuzie.

Se desfășurau eforturi pentru stingerea unui incendiu semnificativ, iar vama portului a anunțat că camioanele sunt evacuate din zonă și că depozitul de containere unde a avut loc explozia conținea, cel mai probabil, „mărfuri periculoase și substanțe chimice.”

Televiziunea de stat a precizat că „neglijența în manipularea materialelor inflamabile a fost un factor care a contribuit” la explozie.

Facilitățile petroliere nu au fost afectate de deflagrație, Compania Națională Iraniană de Rafinare și Distribuție a Petrolului emițând o declarație prin care afirmă: „Explozia și incendiul din Portul Shahid Rajaee nu au legătură cu rafinăriile, rezervoarele de combustibil, complexele de distribuție și conductele petroliere aparținând acestei companii.”

Explozia de mari proporții a spart geamuri pe o rază de câțiva kilometri, potrivit presei iraniene, iar imagini distribuite online au surprins formarea unui nor în formă de ciupercă după deflagrație.

Agenția Fars a relatat că explozia a fost auzită până în Qeshm, o insulă situată la 26 de kilometri sud de Bandar Abbas.

În 2020, computerele de la același port au fost vizate de un atac cibernetic care a cauzat blocaje masive pe căile navigabile și pe drumurile care duc către facilitate. The Washington Post relatase că Israelul, inamicul declarat al Iranului, ar fi fost în spatele acelui incident, ca represalii pentru un atac cibernetic iranian anterior.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei israeliene sau a biroului premierului Benjamin Netanyahu în legătură cu o eventuală implicare a Israelului în explozie.

BREAKING: A massive mysterious explosion just rocked Iran’s Shahid Rajaee port — the ground shook for miles. The regime did not comment on this yet. pic.twitter.com/InAyCvaNQZ

UPDATE:

Tasnim News Agency is now reporting that the explosion in Shahid Rajaee Port near Bandar Abbas, southwest Iran has occurred in a container storage area, and not at the fuel depot, as previously reported.

The NIORDC has denied having anything to do with the incident. pic.twitter.com/sO3McdNKTr