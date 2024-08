O casă de ziua lui! Astăzi e aniversarea părintelui Vasile Ioana. Cadou pentru preotul de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi din București

Vasile Ioana este o bucurie de om. Nu degeaba te salută cu „Bucurie!” Și pentru că astăzi este ziua lui, haideți să-i facem un cadou mai special. Un incendiu a distrus casa unei familii. Vasile Ioana se bazează pe oamenii buni din România care pot face minuni. Și nu contează câți bani puteți dona. Orice leu este important.

„Casa lui Fane, omul care lucrează la pază în jurul Bisericii Sfântul Nicolae Dintr-o Zi din București, omul care zi de zi păzește locul unde este biserica noastră, a pățit o nenorocire: I-a ars casa din temelii. A ars absolut totul! Aprinsese o candelă pentru mama lui, cu mai multe icoane împrejur. Din păcate, lumânarea a căzut și i s-a întâmplat această nenorocire. Totul a ars din temelii. Acest om nu mai are unde să doarmă. Familia sa a pierdut tot. În fața acestei mari nenorociri nu putem fi decât sensibili și să încercăm să ajutăm”, a zis Vasile Ioana.

„Aș vrea ca bucuria sărbătoririi acestei zile să fie împlinită de o faptă de suflet pentru o familie aflată la mare necaz! Cei cărora le-a ars casa au nevoie de un acoperiș deasupra capului! Cel mai frumos dar pentru ziua mea ar fi să ridicăm împreună, prin aportul vostru, o casă! Vă cunosc dragostea curată pentru cei în nevoi! Aveți mai jos contul Fundației “Îngeri printre Oameni”, cei care se ocupă de soluționarea acestui caz: Cont Bancar Fundație: RO20RNCB0092177991150001 - BCR Victoriei. Descriere donație: Pentru Incediu Fane", a scris preotul Vasile Ioana.

Detalii despre acest caz găsiți aici:

Închei prin a vă spune cine este Vasile Ioana, dacă nu ați avut încă drum la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi din București

Cel mai iubit român din inima Bucureștiului, așa cum îl considerăm mulți, împlinește 53 de ani.

Vasile Ioana slujește într-o bijuterie arhitecturală, un monument istoric care, în ciuda faptului că este o biserică mică, devine un spațiu mare, datorită bucuriei cu care o umple părintele.

Vasile Ioana este un preot al vremurilor noastre care a înțeles că, pentru ca un om să se apropie de Dumnezeu sau pentru ca un om pur și simplu să fie mai bun, este nevoie să vorbească pe limba fiecăruia. Vasile Ioana este mai mult decât un preot dintr-o biserică frumoasă din inima Bucureștiului. Îți este și tată, și frate, și psiholog, și prieten. Îmbracă orice haină sufletească pentru a te vedea împăcat, pentru a te vedea bucuros, pentru a te vedea transformat în bine.

Am văzut multă lume plecând de la el în lacrimi, dar sunt niște lacrimi de eliberare. Pentru că asta simți când vorbești cu preotul Vasile Ioana: descătușare, ieșirea la suprafață dintr-o mocirlă sufletească, bucurie, speranță.

Lui Vasile Ioana îi sunt suficiente și doar cinci minute pentru a pune un om pe calea schimbării. N-are nevoie de prea mult timp. De fapt, nici nu prea are mult timp. La biserica lui, când spovedește, sunt zeci de oameni care așteaptă un sfat, o iertare, o mângâiere. Stă la biserică, uneori, și până după miezul nopții. Iar părintele Vasile Ioana are puterea aceasta: să te schimbe pe loc. Dacă schimbarea în bine este definitivă... presupun că ține de fiecare, de disponibilitatea sufletească a fiecăruia, dar Vasile Ioana deschide un drum. Nu există problemă la care să nu vină cu o soluție, iar, uneori, soluția era atât de simplă și evidentă încât te miri că nu ai avut puterea să o vezi. Doar că aveai nevoie în viața ta de un om ca Vasile Ioana pentru ca lucrurile să fie limpezi.

Pe Vasile Ioana fie îl placi, fie… îl placi. Nu există să nu-l placi. Iar dacă vreun ateu vine și spune că nu-l place din principiu, înseamnă că nu l-a auzit niciodată. Asta-i încă o calitate a preotului nostru: că știe să vorbească pe limba fiecăruia, așa cum vă povesteam mai sus.

Daniel Buzdugan, pentru DC News: Părintele Vasile Ioana este un om pentru toată lumea

Daniel Buzdugan: „Întâi l-am văzut, ca toată lumea, la televizor. Am fost încântat, fiind creștin ortodox, să văd cum un părinte este invitat în emisiuni, în contextul în care nu prea vezi așa des preoți la televizor. Mi-a plăcut foarte mult că vorbea ca un om normal, cu exemple concrete din viața de zi cu zi. Apoi l-am cunoscut la cor pentru că Maria, fetița mea, cânta într-un cor inițiat de cei de la Madrigal. Eu, neavând permis de conducere, la un moment dat părintele mi-a spus: „Hai că te duc eu acasă. Nu mai lua taxi!” Maria urca în casă, iar eu rămâneam în mașină cu părintele. Odată am stat două ore în mașină, în fața blocului, povestind tot felul de lucruri. Apoi am mers la biserică de nenumărate ori, pentru că slujește foarte frumos.



Părintele Vasile Ioana este un om pentru toată lumea. În afară de faptul că trebuie să slujești la biserică, trebuie să stai foarte mult timp cu oamenii și trebuie să fii și pentru cei care sunt credincioși și pentru cei care nu sunt credincioși. Îmi aduc aminte o poveste spusă de părintele.Ieșea la biserică într-o noapte, pe la ora 00.00-01.00, ceva de genul acesta, după ce spovedise, și trecea un băiat cu bicicleta care i-a spus: „Bine, părinte, ai stat până la ora 01.00 să-ți umpli buzunarele, să faci bani...”.

Părintele, în loc să se enerveze, i-a spus: „Stai puțin să-ți zic două lucruri: Uite câți bani am în buzunar!” Și a scos câțiva bani, puțini în orice caz. ”Vino și tu în locul meu, să stai de dimineața până seara, și să asculți oamenii cu toate necazurile și problemele lor, să-i sfătuiești, să-i liniștești, să le dai o rază de speranță”. Și, atunci, băiatul acela i-a spus: „Am înțeles, mă iertați pentru că v-am judecat greșit!”. Mi se pare un lucru minunat să stai de vorbă și cu credincioșii, dar mai ales cu oamenii care nu sunt apropiați de biserică.



Este un om foarte blând și un om care explică. Dacă nu ești pe aceeași lungime de undă ca el, te ascultă și după aceea îți spune și el ce are de spus, la modul fără încărcătură, fără supărare.



Cel mai bun sfat pe care mi l-a dat a fost: „Să-i iubesc și pe cei care nu mă iubesc”. Este foarte important să înțelegem că ceea ce vrem noi să primim, aia trebuie să oferim!

Cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost: „Să ai răbdare cu oamenii”. El începe slujba dimineața, duminica, pe la ora 07.00, și uneori stă și până la 16.00 să vorbească cu oamenii, îi sfătuiește, îi liniștește, le strânge mâna. Pleci de acolo mângâiat sufletește.



Să vă povestesc o chestiune care s-a întâmplat în parohia părintelui. Discutam cu o cunoștință care nu mergea la biserică. Plângea foarte tare și îmi spunea că nu poate să aibă copii. Fusese pe la tot felul de clinici, și prin străinătate, și în țară, și i s-a zis că nu poate face copii. Întâmplător, aveam în rucsac brâul Maicii Domnului, este ca un șnur pe care l-am primit pe Muntele Athos de la un călugăr. Îi zisesem că nu mai am nevoie de șnur că am deja doi copii și că nu este nevoie să mi-l dea mie. Și atunci mi-a spus: „Nu contează. Ia-l! Nu se știe pentru cine rânduiește Dumnezeu treaba asta”. Mi l-a dat, l-am pus în rucsac și i l-am dat femeii.

I-am spus: „Uite, ia-l! Nu știu dacă crezi sau dacă nu crezi. Ia-l, postește, du-te să te spovedești, fă niște rugăciuni și poate ți se va întâmpla o minune”. Mi-a zis că nu cunoaște niciun preot la care să meargă. I-am spus: „Te îndrum la un părinte foarte bun, blând, înțelept și cu multă răbdare. Du-te la părintele Vasile Ioana”. S-a dus acolo, s-a spovedit, a mers la slujbe câteva luni. Într-o zi, mi-a trimis pe WhatsApp o poză cu testul de sarcină. Acum are un băiețel. Și este așa ca o minune că s-a întâmplat acest lucru în parohia părintelui după ce persoana respectivă s-a spovedit, a mers la slujbe, pentru că i-au plăcut mult predicile părintelui Vasile Ioana, și este un lucru la care am contribuit împreună”.

La mulți ani, părinte! Să ne trăiți măcar încă pe atât să avem și noi unde să lăsăm sacii de griji și neliniști și să plecăm cu bucurie.

