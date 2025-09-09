Data publicării:

O bombă neexplodată din Al Doilea Război Mondial a fost găsită pe Aeroportul din Frankfurt

Autor: Elena Aurel
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @HelloDavidPradoPerucha
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @HelloDavidPradoPerucha

O bombă rămasă neexplodată din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost găsită pe terenul Aeroportului din Frankfurt şi, potrivit poliţiei, va fi neutralizată marţi seara, transmite agenţia DPA.

Bomba, cu o greutate cuprinsă între 75 şi 100 de kilograme, va fi dezamorsată sau detonată după ora 23:00 (21:00 GMT), când operaţiunile regulate de zbor ale principalului nod de trafic aerian german sunt suspendate.

"Operaţiunile de zbor nu sunt afectate datorită interdicţiei ce vizează zborurile nocturne în Frankfurt", a declarat operatorul aeroportului, Fraport. Operatorul a precizat că nici pasagerii nu ar urma să fie afectaţi.

Din motive de siguranţă, a fost stabilită o rază de excludere de 500 de metri în jurul locului în care a fost descoperită bomba, în apropierea Terminalului 3 şi a unei joncţiuni de autostradă.

Potrivit Fraport, pompieri din Frankfurt şi personal din cadrul serviciului de dezamorsare a explozibililor au fost desfăşuraţi la faţa locului.

Hotelul Intercity din apropiere şi un şantier sunt în curs de evacuare.

Potrivit poliţiei, nu se cunoaşte deocamdată dacă bomba va fi dezamorsată sau detonată. O porţiune a autostrăzii A5 ar urma să fie închisă pe durata operaţiunii.

La fel ca multe dintre marile oraşe din Germania, Frankfurt a fost intens bombardat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care s-a încheiat în Europa la 8 mai 1945. Bombe sunt găsite în mod obişnuit în timpul lucrărilor de excavare şi construcţie din oraşele germane.

Interiorul Terminalului 3 al aeroportului este în prezent în construcţie şi este programat să se deschidă în vara anului 2026, cu o capacitate anuală de aproximativ 19 milioane de pasageri, potrivit Agerpres. 

