Data publicării: 16:56 13 Oct 2025

Nu deschideți mail-ul de la această adresă. Alertă ANAF
Autor: Roxana Neagu

Dacă ai primit un mail de la această adresă, e bine să o ignori.

O adresă de mail 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenția asupra unei campanii de mail-uri false. Vorbim despre adresa de mail [email protected] care emite notificări false, ca și când ar fi din partea ANAF.

Dar este o țeapă! 

De pe adresa de mail de mai sus sunt trimise notificări către contribuabili, care sunt atenționați despre o posibilă neregularitate găsită în declarațiile fiscale depuse. Pentru a remedia situația, cei vizați sunt puși să urmeze anumiți pași, după cum comunică ANAF. 

”Reiterăm următoarele:

nu deschideţi aceste emailuri;

nu accesaţi documentele anexate sau linkurile din conţinut;

nu transmiteţi date personale sau bani către conturile menţionate. 

Serviciul Spaţiul Privat Virtual, pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, a fost creat şi dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituţia. De asemenea, contribuabilii pot obţine informaţii fiscale cu caracter general la Call Center ANAF 0314039160” transmite ANAF. 

