Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026

Lansarea programului RABLA ține de finalizarea tuturor avizelor necesare și de trimiterea hotărârii de guvern către ministerele competente, spune ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Singura modificare a programului se referă la voucherele pentru mașinile electrice, potrivit acesteia.

„Programul RABLA a fost trecut în pachetul 2 de măsuri. Depindeam de adoptarea acestuia. Acum că a trecut pachetul 2 și prevede expres continuarea acestui proiect cu valoarea de 200 de milioane de lei, urmează ca astăzi să trimitem către toate ministerele avizatoare hotărârea de guvern care este necesară pentru a da drumul acestui proiect.

Am pus în transparență, cred că în a doua zi de când a fost adoptat pachetul 2, ordinul cu privire la ghidul noului program, care este aproape identic cu vechiul ghid. Are doar o mică schimbare pe valoarea voucherului la mașinile electrice. În rest, tehnic rămâne același ghid. Practic, noi am făcut toți pașii necesari într-un calendar cât mai rapid posibil. După ce e adoptată hotărârea de guvern, poate fi lansat ghidul, respectiv programul. Sperăm ca până joi să primi toate avizele de la toate ministerele, ca să putem lansa apoi și ghidul oficial”, a spus ministra Mediului, la Digi24.

Programul, lansat la finalul lunii septembrie

„Dacă avem joi toate avizele necesare, joi poate fi adoptată hotărârea, în ședința de guvern. După asta, poate fi lansat ghidul și poate fi dat drumul la program. Programul trebuie să fie lansat înainte cu câteva zile pentru înscrierea dealerilor noi. Ne-am propus să preluăm toți dealerii care s-au înscris pentru vechiul program Rabla persoane fizice, dar trebuie să dăm oportunitatea și altor dealeri noi care vor să se înscrie, pentru că, între timp, au mai fost câteva luni.

Vom avea câteva zile, două-trei dacă nu mă înșel, de înscriere pentru dealerii noi. Apoi, două zile de contestații, dacă anumiți dealeri consideră că nu au fost selectați și le-au fost încălcate drepturile. Și alte două zile pentru rezolvarea contestațiilor și, apoi, se poate da drumul la program.

Până la finalul lunii septembrie ar trebui să fie absolut tot calendarul parcurs, în măsura în care până joia aceasta primim toate avizele. Este, totuși, un program care a fost discutat. Va fi o hotărâre de guvern care doar va pune în aplicare ordonanța de urgență care a și fost dată. Ne gândim că putem să mergem înainte cu ea destul de rapid. N-avem cum să dăm un calendar fix, dar până la finalul lunii septembrie ar trebui să fie parcurs tot calendarul (...).

Eu sper că AFM și-a făcut toate diligențele necesare pentru a putea să gestioneze un număr ridicat de oameni care se vor înscrie. De altfel, în fiecare an s-a înscris un număr ridicat de oameni și, în primele minute, unele dintre programe deja au fost finalizate. Teoretic, având în vedere că este deja la peste a 18-a ediție, dacă nu mă înșel, și platforma fiind îmbunătățită de-a lungul timpului, n-ar trebui să fie niciun fel de problemă”, a adăugat ea.

Modificări la RABLA 2026. Ce își propune ministerul

„Am văzut, din dezbaterile publice care au existat în ultima perioadă, că există un interes mare pentru astfel de programe și tocmai de aceea, suntem în discuții destul de avansate și cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru a pregăti acest program; de anii viitori să-l avem pe Fondul Social pentru Climă.

Căutăm fonduri europene pentru a putea susține, în anii următori, mult mai previzibil acest program. Vor fi niște modificări, posibil, anul viitor, dacă putem să-l trecem pe acest fond. Modificarea principală va fi că va ține cont de alocarea pe venituri, adică vor putea să participe și vor avea întâietate aceste persoane”, a mai punctat ministra.

Conform noilor prevederi, ecotichetul pentru mașinile pur electrice sau cu hidrogen va fi de 18.500 de lei, destinat persoanelor fizice care doresc să achiziționeze autovehicule nepoluante.

Cuantumul ecotichetului pentru celelalte tipuri de autovehicule rămâne neschimbat:

15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

