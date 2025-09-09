Data publicării:

Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Programul RABLA va fi lansat curând, potrivit ultimelor informații de la vârful Ministerului Mediului.

Lansarea programului RABLA ține de finalizarea tuturor avizelor necesare și de trimiterea hotărârii de guvern către ministerele competente, spune ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu. Singura modificare a programului se referă la voucherele pentru mașinile electrice, potrivit acesteia.

„Programul RABLA a fost trecut în pachetul 2 de măsuri. Depindeam de adoptarea acestuia. Acum că a trecut pachetul 2 și prevede expres continuarea acestui proiect cu valoarea de 200 de milioane de lei, urmează ca astăzi să trimitem către toate ministerele avizatoare hotărârea de guvern care este necesară pentru a da drumul acestui proiect.

Am pus în transparență, cred că în a doua zi de când a fost adoptat pachetul 2, ordinul cu privire la ghidul noului program, care este aproape identic cu vechiul ghid. Are doar o mică schimbare pe valoarea voucherului la mașinile electrice. În rest, tehnic rămâne același ghid. Practic, noi am făcut toți pașii necesari într-un calendar cât mai rapid posibil. După ce e adoptată hotărârea de guvern, poate fi lansat ghidul, respectiv programul. Sperăm ca până joi să primi toate avizele de la toate ministerele, ca să putem lansa apoi și ghidul oficial”, a spus ministra Mediului, la Digi24.

Programul, lansat la finalul lunii septembrie

„Dacă avem joi toate avizele necesare, joi poate fi adoptată hotărârea, în ședința de guvern. După asta, poate fi lansat ghidul și poate fi dat drumul la program. Programul trebuie să fie lansat înainte cu câteva zile pentru înscrierea dealerilor noi. Ne-am propus să preluăm toți dealerii care s-au înscris pentru vechiul program Rabla persoane fizice, dar trebuie să dăm oportunitatea și altor dealeri noi care vor să se înscrie, pentru că, între timp, au mai fost câteva luni.

Vom avea câteva zile, două-trei dacă nu mă înșel, de înscriere pentru dealerii noi. Apoi, două zile de contestații, dacă anumiți dealeri consideră că nu au fost selectați și le-au fost încălcate drepturile. Și alte două zile pentru rezolvarea contestațiilor și, apoi, se poate da drumul la program.

Până la finalul lunii septembrie ar trebui să fie absolut tot calendarul parcurs, în măsura în care până joia aceasta primim toate avizele. Este, totuși, un program care a fost discutat. Va fi o hotărâre de guvern care doar va pune în aplicare ordonanța de urgență care a și fost dată. Ne gândim că putem să mergem înainte cu ea destul de rapid. N-avem cum să dăm un calendar fix, dar până la finalul lunii septembrie ar trebui să fie parcurs tot calendarul (...).

Eu sper că AFM și-a făcut toate diligențele necesare pentru a putea să gestioneze un număr ridicat de oameni care se vor înscrie. De altfel, în fiecare an s-a înscris un număr ridicat de oameni și, în primele minute, unele dintre programe deja au fost finalizate. Teoretic, având în vedere că este deja la peste a 18-a ediție, dacă nu mă înșel, și platforma fiind îmbunătățită de-a lungul timpului, n-ar trebui să fie niciun fel de problemă”, a adăugat ea.

Modificări la RABLA 2026. Ce își propune ministerul

„Am văzut, din dezbaterile publice care au existat în ultima perioadă, că există un interes mare pentru astfel de programe și tocmai de aceea, suntem în discuții destul de avansate și cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru a pregăti acest program; de anii viitori să-l avem pe Fondul Social pentru Climă.

Căutăm fonduri europene pentru a putea susține, în anii următori, mult mai previzibil acest program. Vor fi niște modificări, posibil, anul viitor, dacă putem să-l trecem pe acest fond. Modificarea principală va fi că va ține cont de alocarea pe venituri, adică vor putea să participe și vor avea întâietate aceste persoane”, a mai punctat ministra.

Conform noilor prevederi, ecotichetul pentru mașinile pur electrice sau cu hidrogen va fi de 18.500 de lei, destinat persoanelor fizice care doresc să achiziționeze autovehicule nepoluante.

Cuantumul ecotichetului pentru celelalte tipuri de autovehicule rămâne neschimbat:

  • 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Caz revoltător în Sibiu: Copil găsit legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil
09 sep 2025, 11:04
Mii de hectare de pădure, atacate de o insectă care le usucă. Birocrația împiedică salvarea lor
09 sep 2025, 11:22
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026
09 sep 2025, 11:09
Cine este Alexandru Bălan, fost șef din serviciul de informații al R. Moldova, care ar fi divulgat către KGB informații secrete de stat ale României
09 sep 2025, 10:40
TIR în flăcări, după ce a lovit un cap de pod pe DN 7/ Circulația rutieră a fost reluată - UPDATE
09 sep 2025, 08:56
Accident grav între un microbuz și un autoturism, în Mangalia. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
09 sep 2025, 08:06
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Panică pe ruta Suceava – Botoșani. Locomotiva trenului a luat foc
08 sep 2025, 21:42
Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert
08 sep 2025, 19:59
Un bărbat de 47 de ani, prins în plasa SRI. Acesta e acuzat că a vândut secrete de stat
08 sep 2025, 17:53
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
08 sep 2025, 15:17
Cum a reușit un șofer din Iași să evite o amendă pentru depășirea vitezei legale pentru că în fața lui era o altă mașină
08 sep 2025, 14:30
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
08 sep 2025, 14:17
Bărbatul care a urcat pe podul de la Agigea în semn de protest, la a patra încercare de acest fel - UPDATE
08 sep 2025, 09:04
Eveniment tragic în București. Biciclist mort după un accident în Capitală
08 sep 2025, 08:50
Cea mai frumoasă urare de Sfânta Maria - 8 septembrie. Minune pentru cei care nu pot avea copii
08 sep 2025, 09:08
Accident mortal în această dimineață. Trafic blocat între DN19E, Sânlazar şi Chiraleu, deviat pe un drum județean
08 sep 2025, 08:24
Accident grav în Caraș-Severin. Minoră preluată de elicopterul SMURD
07 sep 2025, 19:48
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
07 sep 2025, 12:27
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
07 sep 2025, 11:34
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
07 sep 2025, 11:45
DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO
07 sep 2025, 10:52
Accident fatal pe DJ 703, între două mașini. UPDATE: Cine sunt cei doi șoferi care au murit. Unul avea 21 de ani, celălalt 23
07 sep 2025, 10:17
O femeie din Suceava a vrut să facă investiția vieții, dar a pierdut toți banii. Țeapă printr-o aplicație financiară
07 sep 2025, 00:04
Cum să adormi în 10, 60 sau 120 de secunde
06 sep 2025, 22:45
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
06 sep 2025, 21:24
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
06 sep 2025, 18:57
Carambol în Ialomița, cu 11 victime, printre care 5 copii. Un minor a fost luat intubat de elicopterul SMURD- VIDEO
06 sep 2025, 16:13
Incendiu violent la o hală din Galați. Sute de metri pătrați afectați
06 sep 2025, 10:16
Lupul, mai util decât omul în pădure. Rol esenţial în limitarea pestei porcine
06 sep 2025, 09:40
Ghicitul, o practică păgână, fără loc în credinţa creştină. Teologul Andreas Păun, mesaj pentru ghicitoare
06 sep 2025, 08:06
Marian Vanghelie nu-și mai poate vedea fetița timp de 6 luni. Ordin de protecție decis de instanță
05 sep 2025, 23:56
Criteriile de încadrare în grad de handicap, schimbate. Anunțul ministrului Muncii
05 sep 2025, 22:21
Bărbat arestat preventiv după ce și-a incendiat soția nevăzătoare cu un arzător cu butelie
05 sep 2025, 21:34
Incendiu în Giurgiu, extins la 11 gospodării. Trei case, afectate
05 sep 2025, 21:50
Amendă uriașă dacă nu ești politicos cu funcționarii publici: Proiectul de lege care îi pune pe cetățeni la colț
05 sep 2025, 21:13
Bilanțul sezonului estival: Câte vieți a luat marea anul acesta. Câți au fost salvați
05 sep 2025, 18:44
Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele
05 sep 2025, 19:31
Peste 50 de mașini furate, descoperite în România pe parcursul verii. Multe dintre ele sunt de lux
05 sep 2025, 18:16
Bucureștiul la intersecție: cum arată, de fapt, infrastructura rutieră pe care bucureștenii o consideră problema nr. 1
05 sep 2025, 17:24
Creștem frumos împreună – Povestea Școlii Românești din Terni
05 sep 2025, 09:29
Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la creșă. Totul a fost descoperit abia când a venit mama copilului
04 sep 2025, 22:48
Violența domestică nu se oprește cu subvenții. Avem nevoie de legi aplicate și de polițiști care să prevină, nu să constate tragedii
04 sep 2025, 21:55
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Portugalia. Mare atenție până în ianuarie 2026!
04 sep 2025, 19:26
Suspecții din dosarul furtului coifului de aur de la Coțofenești care scapă de urmărire penală
04 sep 2025, 19:59
Guvernul a aprobat tipurile de burse în învăţământul preuniversitar
04 sep 2025, 16:22
Stand-up-ul se va preda la facultate. UNATC lansează primul masterat de acest fel din România, cu Micutzu profesor
04 sep 2025, 12:00
Guvernul, pus la zid de angajații din administrația publică. Se anunță un marș de amploare în București
04 sep 2025, 11:05
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării
04 sep 2025, 00:06
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
03 sep 2025, 23:27
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
03 sep 2025, 23:18
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Out of Sight, Out of Mind. Expoziție la Mogoșoaia
acum 14 minute
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
acum 23 de minute
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
acum 30 de minute
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
acum 42 de minute
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026
acum 42 de minute
iMapp Bucharest, 10 ani de spectacol vizual, în parteneriat cu faimosul raliu internațional Gumball 3000 și emblematicul eveniment Food Truck Festival
acum 47 de minute
Caz revoltător în Sibiu: Copil găsit legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil
acum 52 de minute
Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel