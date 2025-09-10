Nicușor Dan nu se implică în alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune despre discuția cu Drulă

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre alegerile din București în care a spus că nu se va implica.

Președintele Nicușor Dan a declarat că își dorește stabilirea rapidă a datei alegerilor pentru Primăria Capitalei, deoarece un primar ales are mai multă autoritate decât unul interimar.

„În ce privește alegerile la primăria Capitalei, mi-aș dori să se încheie cât mai repede, să avem o dată, candidați, altfel un primar interimar tot timpul directorii se uită la el, oare cât mai stă, de ce ar trebui să fac ce spune dacă tot pleacă. Un primar cu mandat e mult mai bun decât un primar interimar", a spus Nicușor Dan.

De asemenea, Nicușor Dan a spus că alegerile pentru Primăria Capitalei au o vizibilitate mare și sunt simbolic importante. Deși e dificil ca partidele să guverneze împreună în timp ce candidații lor se acuză reciproc, acesta consideră procesul un exercițiu democratic.

„Este o competiție cu vizibilitate foarte mare, și pentru că toată presa e aici, și pentru că funcția e simbolic importantă. Bineînțeles că e foarte greu să guvernezi împreună, pe de o parte. Pe de altă parte, candidații tăi să se acuze unul pe celălalt, dar e un exercițiu democratic pe care trebuie să-l facem. Mai departe, cum să se asocieze partidele între ele, asta nu e treaba mea", a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă are vreun favorit sau dacă a recomandat pe cineva, acesta l-a adus în discuție pe Cătălin Drulă.

„Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are și m-am regăsit în multe dintre ele. El este preocupat de transportul public, cum și eu am fost, si cam atât", a spus Nicușor Dan la TVR 1.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News