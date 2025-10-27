Nicușor Dan îl decorează pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I

Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului.
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului, informează Administraţia Prezidenţială.
Potrivit sursei citate, la ora 18:00 vor fi primiţi la Palatul Cotroceni Bartolomeu I - Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
În acest context va fi decorat Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
de Val Vâlcu