€ 5.0719
|
$ 4.3138
|
 
Data publicării: 21:18 21 Sep 2025

Nicio masă fără pâine! Bilic: Sensibilitatea la gluten nu trebuie să o transforme în „dușman”

Autor: Darius Mureșan
dieta-paine-fara-gluten_14141000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția că pâinea rămâne un aliment de bază și că sensibilitatea la gluten nu trebuie să transforme acest aliment în „dușman”.

Potrivit acesteia, glutenul, o proteină din cereale, poate provoca inflamație intestinală, dar doar un număr mic de persoane suferă de boala celiacă, o afecțiune autoimună gravă.

Nicio masă fără pâine!

Eu sunt un om care iubește pâinea, consider că totul are gust mai bun cu pâine! Și mă uit cu tristețe la cei care, dintr-un motiv sau altul, elimină glutenul din alimentație. Cum a fost posibil ca un aliment de bază precum pâinea să se transforme din prieten în dușman în doar câțiva ani? Cum de organismul nostru a devenit dintr-o dată sensibil și intolerant la gluten?

Ce este de fapt glutenul? O proteină din cereale (grâu, orz, ovăz, secară) pe care noi, oamenii, nu o putem digera complet și care poate creea inflamație intestinală. Nu intrați în panică, simptomele sunt minime, iar omenirea nu ar fi supraviețuit fără apariția cerealelor și agriculturii acum 10000 ani.

Un număr mic de persoane prezintă boala celiacă, o afecțiune autoimună cauzată de gluten, ce are un impact grav asupra întregului organism. Ea este diferită și nu are nicio legătură cu sensibilitatea non-celiacă la gluten, epidemia cu care ne confruntăm astăzi și care nu este nici boală autoimună, nici alergie", a scris Mihaela Bilic. 

E un alt tip de gluten, mai elastic

Medicul nutriționist a subliniat că, deși grâul modern conține un procent mai mic de gluten decât soiurile vechi, tipul său de gluten este mai elastic. Potrivit medicului, această proprietate face aluatul mai ușor de lucrat, dar enzimele digestive nu mai pot descompune complet glutenul, ceea ce poate provoca inflamație, balonare și intoleranță la gluten.

Să fie această intoleranță cauzată de creșterea procentului de gluten din cereale? Culmea e că cerealele din prezent conțin doar 15-25 % gluten, față de 30% gluten în variantele de grâu din trecut. Însă e un alt tip de gluten, mai elastic!

Tenacitatea glutenului sau rezistența la rupere se notează cu coeficientul W și se măsoară în jouli. Speciile străvechi de cereale aveau W= 30-60 jouli, în timp ce grâul modern are W=150-350 jouli.

Avantajul lui W crescut este obținerea unui aluat mai elastic, care nu se rupe la frământare și este mai ușor de prelucrat.

Dezavantajul este că enzimele digestive nu-l mai pot descompune în fragmente mici de glucide, digestia va fi încetinită, apare inflamația, balonarea și intoleranța la gluten", a scris medicul nutriționist.

Singurul lucru pe care putem să-l facem pentru sănătatea noastră

Mihaela Bilic a explicat că intoleranța la gluten nu se datorează creșterii cantității de gluten din cereale, ci folosirii lui ca aditiv în peste 30% din produsele ultraprocesate și scurtării timpului de dospire a aluatului. Ea recomandă evitarea alimentelor ultraprocesate și alegerea pâinii de calitate, care hrănește corpul și aduce plăcere, în locul produselor fără gluten.

Nu doar calitatea glutenului s-a schimbat, în prezent glutenul e folosit ca aditiv alimentar în peste 30% din produsele ambalate și ultraprocesate de la raft. Deci nu a crescut cantitatea de gluten din cereale, însă a crescut cantitatea de gluten din alimente, el fiind adăugat ca agent de îngroșare

Industria alimentară, în căutare de produse cât mai ușor/rapid de preparat, a scurtat timpul de dospire al aluatului. Micro-organismele prezente în drojdie sau maia au rolul de a predigera glutenul, deci produsele de panificație trebuie lăsate la crescut înainte de a fi coapte. Ori în prezent timpul de dospire este de maximum 2 ore, când de fapt el ar trebui să fie 1-2 zile… și ne mirăm că avem intoleranțe!

Singurul lucru pe care putem să-l facem pentru sănătatea noastră este să evităm alimentele ultraprocesate, obținute din ingrediente cu origine necunoscută, după rețete modificate și cu metode de producție accelerate.

Soluția nu este să mâncăm produse fără gluten, ci să găsim pâinea care ne face bine, care ne hrănește corpul și ne bucură sufletul!", a scris medicul nutriționist Mihaela Bilic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

paine
boala celiaca
cereale
gluten
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Update: Oana Țoiu, bâlbe cu mesajul în care condamnă asasinarea lui Charlie Kirk
Publicat acum 35 minute
De ce se leagă politicienii de scaun. Athanasiu: „În momentul în care faci așa ceva, nu mai onorezi funcția”
Publicat acum 53 minute
Nicio masă fără pâine! Bilic: Sensibilitatea la gluten nu trebuie să o transforme în „dușman”
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Rusia a testat din nou vigilența NATO, duminică. Germania a ridicat două avioane de la sol
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Horoscop 22 septembrie 2025. Echinocțiul de toamnă. Previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat pe 19 Sep 2025
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat acum 11 ore si 57 minute
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 19 Sep 2025
Escrocheria care nu interesează Guvernul Bolojan, considerată un risc tot mai mare în Cehia. Capcană pentru români
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close