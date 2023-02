Natalia Gavrilița a demisionat din funcția de premier al Republicii Moldova / Update: Mesajul Maiei Sandu

Natalia Gavrilița, premierul Republicii Moldova, a demisionat din funcție.

„A venit timpul să anunț demisia mea din această funcție!

Am reușit să facem primele achiziții de gaze din surse alternative, am gestionat criza de securitate provocată de atacul Rusiei asupra Ucrainei și am neținut stabilitatea, calmul și pacea în Republica Moldova.

Sunt mândră că împreună cu colegii dn guvern am accelerat proiectele de infrastructură care au stagnat ani întregi și care au fost date în exploatare în acest an.

Am atras investiții majore în modernizarea economiei, am fost alături de agricultori și am crescut volumul subvențiilor în acest domeniu. Am ajutat pe toate căile IMM-urile și am implementat măsuri concrete și eficiente pentru susținerea tinerilor și femeilor care se lansează în afaceri.

Cel mai important, am reușit să obținem statutul de țară candidat la Uniunea Europeană.

Am avut onoarea să fiu prim-ministrul acestei țări și voi rămâne alături de poporul meu alături de oamenii care mi-au câștigat încrederea. Eu cred în Moldova și cred că vom reuși să trecem cu bine peste aceste vremuri. Plec de la conducerea guvernului cu sentimentul datoriei împlinite și cu inima împăcată. Dragi cetățeni, vă îndemn să rămânem uniți și solidari și să transformăm Moldova într-o țară de care noi și copiii noștri să fim mândri, cu economie puternică, infrastructură dezvoltată, o țară în care drepturile și libertățile fiecărui cetățean să fie respectate.“, a spus Natalia Gavrilița.

Maia Sandu a transmis un mesaj de ultimă oră:

„Am luat act de demisia doamnei Prim-ministre Natalia Gavrilița. Îi mulțumesc mult pentru sacrificiul și eforturile enorme de a conduce țara într-o perioadă cu atâtea crize. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată. Avem stabilitate, pace și dezvoltare - acolo unde alții doreau război și faliment.

Mulțumim mult, Natalia!Urmând procedurile legale, în urma demisiei Prim-Ministrei, voi avea consultări cu fracțiunile parlamentare și, ulterior, voi desemna un candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova”, a fost mesajul Maiei Sandu.

