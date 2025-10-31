NASA respinge teoria conspirației lui Kim Kardashian: „Da, chiar am aterizat pe Lună... de 6 ori"

Kim Kardashian a declarat că nu este sigură că misiunea Apollo 11 a avut loc, provocând reacții rapide din partea agenției spațiale americane și relansând dezbaterea despre teoriile conspirației privind călătoria pe Lună.

În episodul difuzat joi pe Hulu, Kardashian discută cu co-starul său Sarah Paulson pe platoul de filmare al viitorului său serial TV All’s Fair. Vedeta citează un articol care susține că Buzz Aldrin, al doilea om care a pășit pe Lună, ar fi spus că aselenizarea „nu s-a întâmplat”.

„Îți trimit un milion de articole cu Buzz Aldrin și cu celălalt”, îi spune Kardashian lui Paulson, înainte de a citi pasajul care ar sugera că momentul „înfricoșător” al misiunii nu a existat pentru că aselenizarea nu s-a petrecut.

De asemenea, Kardashian recunoaște: „Am conspirații tot timpul. Cred că a fost falsă. Am văzut câteva videoclipuri cu Buzz Aldrin vorbind despre cum nu s-a întâmplat. O spune tot timpul acum, în interviuri. Poate ar trebui să-l găsim pe Buzz Aldrin”.

NASA clarifică situația

La câteva ore după difuzarea episodului, Sean Duffy, administrator interimar al NASA, a răspuns pe X (fostul Twitter), postând un clip cu comentariile lui Kardashian și scriind: „Da, am mai fost pe Lună… de 6 ori! Și chiar mai bine: [NASA Artemis] se întoarce sub conducerea [președintelui Donald Trump]. Am câștigat ultima cursă spațială și o vom câștiga și pe aceasta”.

Răspunsul lui Duffy nu s-a limitat la dezmințirea teoriei conspirației. El a profitat de ocazie pentru a explica natura cometei interstelare 3I/ATLAS:

„Observațiile actuale ale NASA arată că aceasta este a treia cometă interstelară care trece prin sistemul nostru solar. Fără extratereștri. Nici o amenințare la adresa vieții de pe Pământ.

3 = a treia, I = interstelară, adică din afara sistemului nostru solar.

ATLAS = descoperită de echipa noastră Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS)”.

Duffy a mai adăugat că i-a plăcut „entuziasmul [lui Kardashian] cu privire la misiunea noastră Artemis către Lună” și a profitat de ocazie pentru a o invita pe vedetă la viitoarea lansare Artemis la Centrul Spațial Kennedy.

Yes, @KimKardashian, we’ve been to the Moon before… 6 times!



And even better: @NASAArtemis is going back under the leadership of @POTUS.



We won the last space race and we will win this one too ????????????



????: Hulu pic.twitter.com/CkexEEPFSv — NASA Acting Administrator Sean Duffy (@SecDuffyNASA) October 30, 2025

Teorii ale conspirației și dovezi solide

Teoriile conform cărora aterizarea pe Lună ar fi fost falsificată au circulat de zeci de ani și continuă să atragă atenția pe rețelele sociale. Totuși, experții resping ferm aceste speculații. Institutul de Fizică subliniază că toate argumentele care susțin că NASA ar fi falsificat aterizările pe Lună au fost discreditate, citând dovezi fotografice, radiologice și fizice. Printre acestea se numără cele 382 kg de rocă lunară aduse pe Pământ de astronauții Apollo, verificate independent de laboratoare din întreaga lume.

Un studiu publicat în PLOS One arată că o falsificare a aterizării pe Lună ar fi necesitat implicarea a peste 400.000 de conspiratori, ceea ce face scenariul extrem de improbabil.

Specialiștii susțin autenticitatea misiunilor Apollo

Fizicianul Brian Cox a subliniat că fotografiile și înregistrările video ale aselenizărilor Apollo confirmă realitatea evenimentelor. În cadrul emisiunii LADbible’s Honesty Box, el a explicat: „Da, pur și simplu, orice fotografie. Uită-te la orice fotografie făcută de o navă spațială modernă, chiar dacă nu e americană, dacă vrei să fii cu adevărat conspirativ. Avem fotografii ale locurilor de aterizare cu lucrurile acolo”.

Profesorul Anu Ojha, director al National Space Centre Discovery, a explicat fenomenul vizual considerat suspect de sceptici.

„Acest lucru se întâmplă pe suprafața Lunii, dar putem reproduce acest efect oricând pe Pământ. Ați văzut cu toții acest fenomen, în care, din cauza perspectivei, liniile paralele par a nu fi paralele”.

Cox a continuat să sublinieze integritatea astronauților: „I-am întâlnit pe câțiva dintre oamenii care au pășit pe Lună, am fost foarte norocos să fac asta și fără îndoială, nu sunt niște mincinoși”.

Rămâne de văzut dacă interesul lui Kim Kardashian pentru misiunea Artemis o va face să accepte invitația la viitoarea lansare Artemis la Centrul Spațial Kennedy.