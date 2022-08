Muncitorii ruși care au venit să restaureze Donbasul, rămași fără salarii. Aceștia au făcut un videoclip pentru a-i bate obrazul lui Putin/ video

Angajații Mosvodokanal, trimiși pentru a ajuta la restaurarea orașului Shchastya din LPR, au rămas fără plățile promise de Kremlin. În căutarea dreptății, aceștia au înregistrat un mesaj video către președintele Vladimir Putin, relatează URA.RU, potrivit The Moscow Times.

„Suntem un colectiv de muncă din Rusia. Atunci când am decis să venim la restaurarea regiunii Lugansk, nici nu am bănuit că am putea fi înșelați, având în vedere atenția publicului atrasă asupra acestei probleme”, a declarat în videoclip unul dintre muncitori, înconjurat de zeci de colegi.

Potrivit bărbatului, angajatorul a refuzat să semneze un contract de muncă cu ei, iar apoi a decis să nu plătească salariul.

La începutul lunii iunie, RIA Novosti a scris despre o întâlnire la Lugansk între primarul Manolis Pilavov, șeful „LPR” Leonid Pasechnik și primarul Moscovei Serghei Sobianin. Ca urmare, a fost semnat un acord de cooperare comercială, economică, științifică, tehnică și culturală.

„Am schițat în comun planuri pentru restaurarea orașului Lugansk, crearea unei vieți normale pașnice aici. Vorbim despre restaurarea școlilor, clinicilor, locuințelor, infrastructurii inginerești, conductelor de gaz, conductelor de apă, rețelelor electrice, rețelei de drumuri stradale”, a spus atunci Sobyanin.

Canalul de televiziune Russia 24 a remarcat că o sucursală a Mosvodokanal a fost creată în Lugansk pe baza utilității locale de apă.

„În primul rând, vor prelua conductele de apă. Cinci kilometri de conducte vor fi construite în trei luni. Deteriorarea țevilor este mai mare de 70%, jumătate din apă intră în pământ. De asemenea, calitatea apei lasă de dorit”, a transmis canalul.

Potrivit RIA Novosti, la lucrările de restaurare au participat 1,5 mii de specialiști și 500 de echipamente din Moscova.

Punctul vulnerabil al Rusiei e în Crimeea. Hartmann: Atacurile - negocieri de tip militar. Dacă pierde Crimeea, Moscova se prăbușește

H. D. Hartmann, analist de politică externă, a vorbit despre ultimele evoluții ale războiului din Ucraina.

Analistul de politică externă H. D. Hartmann a explicat care este punctul vulnerabil al Federației Ruse și a evidențiat acest lucru prin ultimele evoluții de pe frontul din sudul Ucrainei:

„Atacul Ucrainei în Crimeea a fost devastator, 40 de avioane. Lăsând depozite, lăsând tehnologii...și-au cam luat-o rușii în Crimeea. A fost o reacție la anunțul lui Putin, că pune rachetele Zircon, care sunt de neoprit. La ora actuală, nici S-400, nici S-300, nici cel 750 și nici măcar celebrul sistem Patriot nu poate să facă față acestei viteze. Atunci, probabil că Ucraina a decis o politică de prevenție: Dacă voi veniți cu Zircon-ul, hai că vă arătăm și noi că putem atinge Crimeea“, a punctat analistul H. D. Hartmann.

„Dar poate fi un semnal că, domn’le, dacă putem atinge Crimeea, putem da unde vă doare mai tare, în podul Crimeea?“, a întrebat jurnalistul Tudor Curtifan.

„Exact! Poate să fie un mesaj. Crimeea, oricât ar vrea Kievul, dai trei bombe, dar după îți vin Zircon-urile și te-au făcut praf. Rușii, pentru Crimeea, vor martela stradă pe stradă pe Kiev. Aici este un mesaj de negociere. Atingem Crimeea, dar voi, rușii, aveți grijă! Distrugerea podurilor nu face rău numai rușilor, ci face rău și ucrainenilor (...). Ucrainenii au distrus o linie principală săptămâna aceasta, dar și-au blocat și ei ofensiva, la Herson. Nu au nici ei cum să treacă.

Părerea mea e că au început negocierile de tip militar. Negocieri indirecte care așează adversarii pe câmpul de luptă și după diplomații spun: Bă’, asta e situația! Hai să vedem cum o rezolvăm! Zelenski, cu toate că nu a îndulcit tonul, el vrea să trimită un semnal pe Crimeea, care este buba. Dacă Ucraina recâștigă Crimeea, Moscova se prăbușește. Statul rus trebuie să se redefinească. Rușii nu vor da voie, pentru că în acest moment Crimeea este parte integrantă a Rusiei, constituțional și legal. Asta nu înseamnă că respectă legile internaționale! Pentru Rusia, Crimeea este momentul de umilință. Nu știu dacă metoda de a umili Rusia va da roade“, a completat, la emisiunea Geostrategica, la DC News, H. D. Hartmann.

