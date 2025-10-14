€ 5.0903
Data actualizării: 11:52 14 Oct 2025 | Data publicării: 11:49 14 Oct 2025

Motorul dezvoltării: industria auto din România între tradiție și inovație
Autor: Editor Team

Line 9 RO
 

Industria auto din România contribuie cu 13% la PIB și aproape un sfert din exporturi. Descoperă rolul Dacia și Ford, provocările pieței second-hand și viitorul mobilității electrice.

Puține domenii economice au modelat România modernă la fel de puternic precum industria auto. În ultimele decenii, aceasta a devenit nu doar un sector productiv, ci și un simbol al integrării țării în economia globală. Fie vorbim despre producția de vehicule complete sau despre furnizorii de componente care alimentează uzine din întreaga lume, impactul asupra PIB-ului, exporturilor și ocupării forței de muncă este uriaș.

De la clasica piston motor care a pus în mișcare primele generații de automobile românești, până la investițiile actuale în tehnologii verzi și soluții digitale, povestea industriei auto românești este una de transformare continuă, în care tradiția se împletește cu inovația. 

Un sector vital pentru economia națională 

Cifrele vorbesc de la sine: industria auto contribuie cu aproximativ 13% la produsul intern brut al României și generează aproape un sfert din exporturile naționale. Această performanță nu este rezultatul întâmplării, ci al unei strategii de dezvoltare care a combinat resurse locale cu investiții străine masive. Din 2016, când cifra de afaceri a ajuns la 22 de miliarde de euro, traiectoria ascendentă a sectorului a continuat, confirmând România poate fi un jucător important pe piața europeană. 

Este important de subliniat faptul aceste rezultate nu se limitează doar la marii producători de vehicule. Rețeaua de companii furnizoare, care produc componente ce ajung pe liniile de asamblare din Franța, Germania, Italia sau chiar Asia, asigură nu doar profit, ci și stabilitate. România a reușit astfel își creeze o identitate industrială solidă, capabilă reziste fluctuațiilor economice globale. 

Centrele de greutate: Mioveni și Craiova 

Dacă există două orașe care definesc harta automobilistică a României, acestea sunt fără îndoială Mioveni și Craiova. La Mioveni, uzina Dacia, integrată în grupul Renault, reprezintă un veritabil motor economic regional și național. Modelele produse aici au cucerit piețele externe printr-un raport calitate-preț greu de egalat. Dacia nu mai este de mult doar un brand românesc, ci o poveste globală, iar acest succes reflectă adaptabilitatea și competitivitatea muncii românești. 

La Craiova, investițiile Ford au adus nu doar noi tehnologii, ci și o schimbare de mentalitate. Fabrica de aici a trecut prin modernizări constante, orientându-se către vehicule eficiente și, mai recent, către electrificare. Impactul asupra comunității este semnificativ: de la locuri de muncă stabile la infrastructură modernizată și proiecte sociale. Ambele centre funcționează ca poli de atracție pentru alți investitori și generează ecosisteme economice locale în jurul lor. 

Forța furnizorilor și lanțurile de valoare 

Un aspect adesea trecut cu vederea, dar esențial pentru înțelegerea succesului industriei auto românești, îl reprezintă furnizorii de componente. De la sisteme electronice complexe la elemente mecanice sau soluții de design, mii de companii de dimensiuni medii sau mici contribuie la funcționarea lanțului de producție. Aceste firme nu doar livrează piese către Dacia sau Ford, ci și către fabrici din Germania, Franța sau Polonia. 

Această integrare profundă în lanțurile valorice europene garantează o anumită stabilitate, dar impune și un nivel ridicat de responsabilitate. Standardele internaționale de calitate, ritmul alert al inovației și presiunea competitivității obligă companiile românești investească permanent în tehnologii moderne și în perfecționarea resurselor umane. În același timp, această deschidere către piețele externe asigură României vizibilitate și credibilitate în ochii partenerilor globali. 

Provocarea mașinilor second-hand 

Deși industria auto locală are rezultate spectaculoase, există și provocări majore. Una dintre cele mai discutate este legată de importul masiv de mașini second-hand. Atracția prețurilor mici face ca piața autohtonă fie invadată de vehicule uzate, adesea poluante și greu de întreținut. Această tendință afectează nu doar vânzările de automobile noi produse în România, ci și calitatea mediului înconjurător. 

Autoritățile au încercat în repetate rânduri reglementeze acest fenomen prin taxe sau stimulente pentru achiziția de mașini noi, însă rezultatele sunt adesea limitate. Realitatea este problema mașinilor second-hand nu poate fi rezolvată doar prin măsuri fiscale, ci necesită o schimbare de mentalitate. Promovarea responsabilității ecologice, informarea consumatorilor și susținerea unor programe precumRablapot contribui la reducerea impactului negativ. 

Investiții și direcții viitoare 

România rămâne un teritoriu atractiv pentru investitori datorită poziției sale geografice, costurilor competitive și forței de muncă bine pregătite. În ultimii ani, interesul pentru extinderea capacităților de producție și pentru introducerea tehnologiilor verzi a crescut. Marile companii internaționale văd în România un partener strategic pentru dezvoltarea vehiculelor electrice și hibride, iar acest lucru ar putea redefini industria în următorul deceniu. 

În paralel, furnizorii locali sunt încurajați se adapteze la cerințele noilor trenduri. De la baterii pentru mașini electrice

