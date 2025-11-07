Motivul pentru care chinezii beau întotdeauna lichide calde în timpul mesei

Medicina tradițională chineză este una dintre cele mai vechi și mai complexe forme de medicină din lume, cu o istorie care depășește cinci milenii. Fundamentată pe o viziune holistică asupra ființei umane, aceasta nu tratează doar simptomele bolii, ci caută să restabilească armonia dintre corp, minte și mediul înconjurător.

La baza ei stă conceptul de Qi (energia vitală), considerată forța care animă toate procesele din organism și din univers. Circulația liberă și echilibrată a acestei energii prin meridianele corpului este esențială pentru menținerea sănătății. Dezechilibrele, generate de factori interni sau externi - emoționali, alimentari ori de mediu - pot conduce la boală.

Un alt principiu fundamental este relația dintre Yin și Yang, cele două aspecte complementare ale existenței. Yin simbolizează receptivitatea, răcoarea și interiorizarea, în timp ce Yang reprezintă activitatea, căldura și expansiunea. Medicina tradițională chineză urmărește restabilirea echilibrului dintre aceste două forțe și consideră că sănătatea derivă din armonia lor.

De ce să consumi băuturi calde în timpul mesei

Dr. Liu Zheng, specialist în medicină tradițională chineză, a fost invitat la podcastul A lo grande, unde a oferit câteva recomandări inspirate din medicina tradițională chineză pentru menținerea sănătății. Cu această ocazie, medicul a evidențiat rolul fundamental al temperaturii alimentelor și a explicat că aceasta joacă un rol important în modul în care organismul asimilează mâncarea.

„În medicina tradițională chineză vorbim despre alimente asimilabile pentru corpul persoanei care le consumă, și aici intervine temperatura”, a spus dr. Liu Zheng.

Potrivit medicului, băuturile calde favorizează digestia, spre deosebire de cele reci, care pot solidifica grăsimile din alimente și îngreuna procesul digestiv.

„Nu e același lucru să bei lichide calde împreună cu mâncarea și să bei lichide reci cu mâncarea. Exemplul pe care eu îl dau de obicei este acesta: Ca să speli un vas murdar, cu ce apă îl speli? Cu apă fierbinte sau cu apă rece? Cu apă fierbinte, nu-i așa? Dacă folosești apă rece, vei pierde mult mai mult timp să cureți vasul, pe când cu apă fierbinte e mult mai ușor.

Ei bine, la fel e și cu băuturile. Dacă mănânci un aliment care are grăsime și, în același timp, bei o bere rece sau o băutură răcoritoare, ceea ce se întâmplă este că acea grăsime, când ajunge în corpul tău, se solidifică și devine mult mai greu de digerat decât dacă ai bea ceva cald, o infuzie, de exemplu. Frigul e moartea, e yin-ul, căldura e viața, e mișcarea, e yang-ul”, a spus dr. Liu Zheng.

Specialistul în medicină tradițională chineză a explicat că ceaiul cald contribuie la o hidratare mai eficientă, deoarece temperatura ridicată favorizează dilatarea vaselor de sânge. În schimb, băuturile reci obligă organismul să depună un efort suplimentar pentru a le aduce la temperatura corporală, ceea ce întârzie procesul de hidratare. Această întârziere poate provoca retenție de apă, senzație de greutate, fermentație alimentară și gaze.