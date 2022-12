Momentul în care CCR a intervenit la Kovesi şi a spus "STOP, este prea mult, se depăşesc limitele constituţionale"

"Printr-o impunere politică, în primul rând", a spus Victor Alistar, membru CSM din partea societăţii civile, despre cum a fost numită Laura Codruţa Kovesi la şefia DNA, aşa cum este descrisă de Daniel Morar în cartea sa de memorii.

"Domnia sa se referă la experienţa pe care o avea, dar şi la rocada de la acel moment. Aceasta este perspectiva pe care a experimentat-o domnia sa. Face trimiterea şi la numirea lui Tiberiu Niţiu, la acel moment. Rămâne de văzut care a fost relaţia între ei cât timp Laura Codruţa Kovesi a fost procuror general al României şi el procuror şef al DNA. El a luat foarte în serios ideea că DNA ar trebui să fie o structură care independenţă operaţională şi autonomie funcţională faţă de Ministerul Public. Laura Codruţa Kovesi a venit şi a spus, pe de altă parte, că principiul de organizare al Ministerului Public este acesta, şi de aici au fost o serie întreagă de neînţelegeri.

Perspectiva pe care o prezintă Daniel Morar cu privire la numirea Laurei Codruţa Kovesi are legătură şi cu experienţa lor de colaborare în perioada anterioară", a mai explicat Victor Alistar.

"Ce spune Daniel Morar este că a fost o decizie a lui Traian Băsescu (n.r numirea Laurei Kovesi la DNA), care nu a ţinut cont de CSM. O laudă apoi pe dna Kovesi, spune că a realizat lucruri bune, dar o şi critică, arată cum a intervenit în executiv, deci practic cum a atacat legislativul. E şi o chestiune legată de Ordonanţa 13", a intervenit Val Vâlcu.

"Este ceea ce noi ştiam cu toţii, şi am comentat la momentul respectiv, dar acum vine din interiorul sistemului. În momentul în care DNA, sub conducerea Laurei Kovesi a început să îşi depăşească limitele de competenţă, dar şi rolul pe care îl are, să simtă puterea, să se suprapună sau să domine puterile din stat, atunci a intervenit Curtea Constituţională. Chiar aşa spune Daniel Morar în carte, "chiar dacă eşti nemulţumit de prevederile unei legi, asta nu îţi dă dreptul să anchetezi modul în care se face legiferarea, pentru că nu ai voie să te substitui celorlalte două puteri". Şi atunci CCR a intervenit şi a spus STOP, este prea mult, se depăşesc limitele constituţionale. Era vorba de faptul că Guvernul a adoptat OUG 13 şi se deschisese o anchetă penală pe modul în care s-a realizat legiferarea.

Ori noi ştim că la adoptarea actelor normative cu valoare de lege, aşa cum este ordonanţa, nu poate să existe o imixtiune a celorlalte puteri. Poate să existe o cenzură la CCR, un refuz de promulgare a preşedintelui, dar în niciun caz Parchetul nu poate să întrebe de ce au fost prevăzute anumite lucruri", a concluzionat Victor Alistar la interviurile DC NEWS.

