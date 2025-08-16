Data publicării:

Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie

Apar noi modificări de la 1 ianuarie, independent de pachetele de măsuri fiscale anunțate de Guvern. 

Ministerul de Finanțe, în urma unei analize, a anunțat mai multe măsuri clare, ce au intrat în transparență decizională. 

Una dintre măsurile ce ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026 este obligativitatea comercianților de a accepta plata cu cardul, indiferent de suma despre care vorbim. 

Măsura poate veni și-n contextul în care aproape 700.000 de companii private din România nu au un card bancar. 

Ministerul spune că măsura este necesară pentru a asigura o mai mare trasabilitate ”a fluxurilor bănești prin operațiuni bancare și implicit a unei mai bune fiscalizări a veniturilor realizate de către operatorii economici”. 

Prin urmare, toți comercianți vor fi obligați, de la mic la mare, ca de la 1 ianuarie să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice, indiferent de valoarea încasărilor în numerar realizate în cursul unui an. 

Totodată, la pachet cu această măsură, se elimină pragul de 50.000 lei încasări în numerar realizate în cursul unui an de la care intervenea obligația de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii.

Altfel, spus, obligația vine independent de suma de 50.000 lei+ în numerar, vine pentru absolut toți comercianții, indiferent de suma realizată în cursul unui an. 

