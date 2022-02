Mitingul ”AURusia” criticat de internauți. ”Protestul va deveni violent. Să vă fie rușine. Vine și președintele de onoare pro-rus?”

Unul dintre suporterii AUR atrage atenția liderilor partidului că mitingul ”Vino cu factura la energie și dă-le-o în cap guvernanților” face jocul rușilor.

”Ideea protestului este foarte bună însă momentul ori s-a nimerit extraordinar de prost ori așa a fost planificat... aveți grijă la spionii ruși care se vor infiltra la protest. Va fi în interesul lor ca protestul să devină violent. Cred că serviciile l-au informat deja pe organizator referitor la aceste riscuri”, le spune un susținător lui Simion și Târziu.

Miting la comanda Rusiei

”Pai AUR este partid Rusofil, au legături cu Rusia, nu este nici-o coincidenta, or sa iasă la comanda Rusiei sa încerce destabilizarea României! Maine pe unde trec AURusia, trebuie ca lumea sa-i scuipe sa-i injure sa arunce cu ... in ei! Asta merita jigodiile astea care aplauda si ingenuncheaza in fara criminalilor”, este un mesaj postat în replică de alt utilizator Facebook.

Celor două-trei postări care justifică mitingul, prin creșterea prețului la energie și care solicită ”relaxarea restricțiilor” li se răspunde cu o avalnșă de critici:

”Mai faceți și altceva înafara de circ ??”

”Intr-o asemenea situatie mondiala, crunta, voi agitati politica si economia unei tari care nu are o stabilitate concreta?! Chiar daca lasam "plandemia" lui Siegfried Braunschweig deoparte, bombardamentul catre Kiev este atat de real incat nu putem ignora realitatea crunta! Suntem la un pas de a fi frontul de lupta mondial, asa cum am fost si in istorie, iar unii ne ghidoneaza sa facem galagie fix cand nu este momentul pentru aceasta! Stiu, suntem saraci, dar asta nu inseamna ca trebuie sa fim si ignoranti!”.

”Avem război la graniță și voi vă gândiți la protest pe 27? Vă trimite sergentul Putin la București, vă doare-n fund de poporul ucrainean și nu arătați pic de "empatie" pentru zecile de mii de oameni care fug din calea războiului. Dacă vreți mă formulez altfel, bănuiesc că nu știți ce-i aia "empatie" sau solidaritate față de un stat aflat în fața unei agresiuni”.

”Să vă fie rușine ! Vine si președintele de onoare a partidului AUR, care e pro-rus și prin urmare PRO VIOLENTA ȘI RĂZBOI, Călin Georgescu?”.

Președintele de onoare, pro-Putin. Co-președintele, la evenimente legionare

Călin Georgescu, propus de George Simion drept președinte de onoare al AUR și candidat la funcția de premier sau președinte (după caz), este un susținător puternic al Kremlinului. Călin Georgescu s-a declarat un admirator al lui Vladimir Putin, la Realitatea Tv și a promovat intens narativul Moscovei în privința Ucrainei. „Vladimir Putin este un om care-și iubește țara, susține Georgescu, iar Ucraina este un stat inventat”.

Claudiu Târziu a fost acuzat de presă pentru participarea, în 2016, la un eveniment al Mișcării Legionare. În ianuarie, Parchetul General a anunțat sesizarea din oficiu, după ce într-un comunicat AUR a minimalizat Holocaustul.

