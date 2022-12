Mircea Badea, boicot inedit împotriva Austriei. Renunţă la băutura pe care o consumă de peste 25 de ani: Gata, sigur!

„În primul rând, presupusul boicot - care vine pe parte emoțională - nu se va întâmpla sigur. Îmi aduc aminte foarte bine, ca și cum ar fi fost azi, că, la un moment dat, pe vremurile cu mitingurile, cu Dragnea, nu mai intru în detalii, a fost o treabă cu o bancă... Și eu m-am dus acolo, am zis nu se poate, am lichidat conturile. Cine a mai fost din arealul meu de răspândire care a făcut la fel? Nimeni! Eu am fost pe acțiune. Deci, stați liniștiți, vom scoate niște aburi pe nări acum și nimic altceva nu se va întâmpla”, a spus Mircea Badea, joi seară, la Antena 3 CNN.

„În al doilea rând, sigur că noi acum părem victime. S-a făcut o mare nedreptate. Corect. Doar că la statutul nostru de victime noi am contribuit, practic în toată istoria noastră recent. Noi ne-am fundamentat și consolidat un statut de victimă foarte consistent”, a mai spus Mircea Badea.

Cum boicotează Mircea Badea: Mă las, gata! Sigur!

"Eu chiar sunt capabil să boicotez şi sunt capabil de efort îndelungat. Dacă îmi propun, pot să fiu rău. Şi poate mă las de energizantele lui peşte. Şi aşa nu mă mai energizează, beau o găleată şi mă culc. Îţi dai seama câţi bani le-am dat?

Auzi, ştii ce? Mă las de energizantele lu' peşte şi gata. Sigur!", a spus Mircea Badea la emisiunea În Gura Presei.

Băutura pe care Mircea Badea o consumă în cantități industriale. A uimit și medicii: Eu nu beau apă de 30 de ani

După ce a citit o știre despre tinerii care mor, în urma infarctului, una dintre cauze, fiind cel mai probabil, potrivit cercetătorilor, consumul de energizante, Mircea Badea a spus că el bea energizant în cantități industriale.

„Eu beau căldări de energizante pe zi și mă culc. Eu nu vă spun să faceți ca mine, Doamne ferește! Beau căldări de energizante de peste 25 de ani. Eu când citesc astfel de știri, mă întreb cum de mai sunt pe planetă. Eu am consumat energizante de zici că-s acționar. Nu mai zic cât ciuco am băut... Nu contest adevărul acestor articole, doar că uneori mă întreb cum de mai sunt în viață”, a spus Mircea Badea.

„Nu mai zic și ce mănânc... dacă povestesc și ce mănânc... s-a terminat cu șmecheria în sat”, a mai zis Mircea Badea.

„Nu contest știrile care spun că mor tinerii din cauza energizantului, dar eu beau cisterne în fiecare lună. De-asta nici nu am bani, că astea costă. Nu trebuie să faceți ca mine. Nu fac o pledoarie pentru energizante”, a adăugat realizatorul TV.

„Mai vorbesc ocazional cu câte un doctor și îi zic că nu beau apă. Se uită la mine mirat: „poftim?! Nu beți apă?! Nu este bine, trebuie să beți apă”. Și eu îi zic: „nu am băut apă de 30 de ani”. Mai beam apă când făceam sport, dar în rest, nu. Apoi, dacă mă vede cu un energizant, se crispează când aude că beau trei pe zi. Deocamdată nu am nimic. Bine... nici nu mi-am mai făcut analizele că poate le dau aparatele peste cap”, a mai spus Mircea Badea la Antena 3 CNN. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.