Minivacanța de 1 Decembrie 2022. Vâlcu: O țară cu atâtea nevoi își ia liber 5 zile / Marius Pașcan (PMP): Eu am mentalitate de japonez! Mie îmi place să muncesc

Guvernul a stabilit ca vineri, 2 decembrie 2022, să fie zi liberă pentru salariații din instituţiile şi autorităţile publice, având în vedere că aceasta se situează între zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, conform Codului Muncii, și zile de repaus săptămânal. Pentru recuperarea zilei libere, instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 decembrie 2022, potrivit planificărilor stabilite.

Astfel, angajații de la stat vor beneficia de 5 zile libere, urmând să lucreze luni și marți, (pe 28 și 39 noiembrie), după care se vor întoarce la lucru luni, pe 5 decembrie 2022.

Acest subiect a fost dezbătut de jurnalistul Val Vâlcu și de liderul PMP Marius Pașcan:

„Dacă vorbim de muncă, iată, 30 noiembrie e sărbătoare, 1 Decembrie, Ziua Națională, pe 2 decembrie a dat Guvernul liber și avem 5 zile. În Japonia nu sunt tot anul atâtea libere“, a punctat Val Vâlcu.

„Cum facem? O țară care atâtea nevoi își ia liber 5 zile. Probabil că cei care pot își vor lua și luni și marți (n.r. 28 și 29 noiembrie) și au făcut 10 zile de concediu“, a mai spus Val Vâlcu.

„Problema cea mai mare e că Statul, cu instituțiile sale, că ăștia fug repede, a ajuns să aibă salarii duble decât cei din mediul privat. Aici este marea problemă, că societățile comerciale sunt incapabile să mai plătească și să fie evaluate cu această suprafiscalitate care tot caută, an de an, să prolifereze“, a spus Marius Pașcan.

„Ne imaginăm Italia, după război, în perioada expansiunii economice, când a ajuns a 7-a putere a lumii, luând 5 zile de concediu, dacă nu 7 sau 10 zile?!“, a mai întrebat Val Vâlcu.

„Eu am mentalitate de japonez! Mie îmi place să muncesc și mereu când sunt în vacanță nu mă regăsesc. Mereu soția îmi spune că nu am stare. Așa e felul meu de a fi și mă bucur când am de lucru și vreau să am de lucru cât mai mult. E normal să produci plus valoare“, a spus Marius Pașcan.

„Se vorbește de criză, că s-a scumpit combustibilul...“, a completat Val Vâlcu.

„Dacă statul își permite... noi trăim pe împrumuturi. După 9 luni eram la 102 miliarde împrumuturi în acest an. Dacă statul își permite acest uzur, dacă Statul își permite să țină șefii de instituții cu 10.000-11.000 de euro pe lună, dacă își permite să țină pensii speciale și pensionați la 50 de ani care se duc înapoi angajați ai Statului iarăși cu vreo 10.000 de lei ...“, a mai spus Marius Pașcan.

Marius Pașcan: Cum poate un magistrat cu 20.000 lei pensie să facă dreptate unui vârstnic cu 1.500 lei? Ce să-i spun lui tăică-miu? Că atât merită după 50 de ani de muncă?!

Semnul egal nu poate fi pus între România și dreptate.

De ce? Pentru că oamenii care ar trebui să împartă dreptatea nu prea au cum să empatizeze cu oamenii simpli care caută dreptatea. Marius Pașcan, lider din Partidul Mișcarea Populară, a spus, la interviurile DC News, că nu știe cum să le explice părinților săi de ce au o pensie de aproximativ 1500 lei, în timp ce un magistrat, acel om care face dreptate, are 20.000 lei.

„Mare parte din ce se întâmplă azi în România este cauzat și de felul în care funcționează justiția. Dacă am avea o justiție care să funcționeze pe principii morale, juste, etice, deontologice, nu am fi ajuns în situația în care suntem azi. Un magistrat este etalonul dreptății.

Un magistrat, la care mergem să ne facă dreptate, ia 20.000 pensie pentru că i se cuvinte... știind că omul de rând ia pensie în jur de 1500-1800 lei... Atât este pensia celor mai mulți români. Și nu doar că un magistrat are o asemenea pensie... dar mai iese la pensie și la 49-50 de ani... Cum poate un astfel de magistrat să facă dreptate românilor?! Cum poate să empatizeze cu necazul românului de rând care are o pensie mică? (citește continuarea AICI).

