Marius Pașcan: Cum poate un magistrat cu 20.000 lei pensie să facă dreptate unui vârstnic cu 1.500 lei? Ce să-i spun lui tăică-miu? Că atât merită după 50 de ani de muncă?! video

De ce? Pentru că oamenii care ar trebui să împartă dreptatea nu prea au cum să empatizeze cu oamenii simpli care caută dreptatea. Marius Pașcan, lider din Partidul Mișcarea Populară, a spus, la interviurile DC News, că nu știe cum să le explice părinților săi de ce au o pensie de aproximativ 1500 lei, în timp ce un magistrat, acel om care face dreptate, are 20.000 lei.

„Mare parte din ce se întâmplă azi în România este cauzat și de felul în care funcționează justiția. Dacă am avea o justiție care să funcționeze pe principii morale, juste, etice, deontologice, nu am fi ajuns în situația în care suntem azi. Un magistrat este etalonul dreptății.

Un magistrat, la care mergem să ne facă dreptate, ia 20.000 pensie pentru că i se cuvinte... știind că omul de rând ia pensie în jur de 1500-1800 lei... Atât este pensia celor mai mulți români. Și nu doar că un magistrat are o asemenea pensie... dar mai iese la pensie și la 49-50 de ani... Cum poate un astfel de magistrat să facă dreptate românilor?! Cum poate să empatizeze cu necazul românului de rând care are o pensie mică?

Părinții mei, după 50 de ani de muncă, au pensiile astfel: mama are 1.400 lei, iar tata 1.800 lei. Au fost oameni simpli, dar care au muncit toată viață și au avut patru copii. Ce să-i spun eu lui tăică-miu? Că atât merită?! Iar judecătorul, după 20 și ceva de ani de activitate, iese la pensie pe 20.000 lei... Un astfel de om face dreptate, iar noi ne bazăm pe dreptatea sa... Aici este problema de fond a României”, a spus prim-vicepreședintele PMP Marius Pașcan.

Răspunsul integral este la minutul 47:

VEZI ȘI: Românii vulnerabili vor primi 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie şi vouchere sociale pe întregul an 2023, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE)





În 2023, MIPE va oferi românilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie în valoare de 700 lei de două ori pe an. Cardurile pentru încasarea ajutoarelor vor fi emise şi distribuite de Compania Naţională Poşta Română, iar listele cu beneficiari vor fi întocmite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.



Tot din fonduri europene, MIPE va continua să finanţeze şi măsura de acordare a voucherelor sociale pentru achiziţia de alimente şi mese calde în valoare de 250 lei, o dată la două luni, pe întreg anul 2023.



În această perioadă, preţul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrică şi cu peste 535% la gazele naturale. În cazul energiei termice în sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal, precizează reprezentanţii ministerului.



În aceste condiţii, peste 30% din bugetul unei gospodării cu un venit mediu de 2.000 lei/membru/lună se alocată pentru achitarea facturilor la energie. Concomitent, din cauza creşterii preţurilor la energie s-au majorat şi preţurile bunurilor de consum, iar peste 50% din bugetul unei astfel de familii este alocat pentru asigurarea hranei.



Pentru a contracara această situaţie, Guvernul României, prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, va asigura finanţarea pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire persoanelor/familiilor vulnerabile, precum şi pentru acordarea în continuare a ajutoarelor pentru alimente şi mese calde. Măsurile sunt propuse în cadrul a două proiecte de Ordonanţă de urgenţă, publicate în consultare pe site-ul MIPE.



„Este un moment în care România, ca şi multe alte state europene, se confruntă în cu provocări acute, cu multiple crize care se suprapun. Tocmai de aceea este vital să venim în sprijinul persoanelor vulnerabile, pentru ca toţi românii să treacă cu bine peste această perioadă. Sunt aproximativ 3.000 de lei pe care fiecare beneficiar îi va primi cu siguranţă anul viitor, din fonduri europene, într-un efort al Guvernului de a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Această iniţiativă este cea mai importantă de acest gen derulată până acum în ţara noastră, cu un impact deosebit la nivelul grupurilor vulnerabile, măsurile luate contribuind in mod real şi direct la creşterea calităţii vieţii lor şi la diminuarea considerabilă a riscului de excluziune socială, prin asigurarea capacităţii gospodăriilor de a-şi asigura nevoile imediate", a transmis ministrul de resort, Marcel Boloş.



Sprijinul acordat populaţiei vulnerabile pentru compensarea preţurilor la energie va fi în valoare nominală de 1.400 lei şi poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023. Sprijinul va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe, astfel: 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2023 şi 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2023.



Conform propunerii de ordonanţă, vor beneficia de măsură pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum şi pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.



Alţi beneficiari sunt persoanele - copii şi adulţi - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; familiile beneficiare de alocaţie de susţinere a familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, cu modificările şi completările ulterioare; familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.



Pentru acordarea ajutoare pentru încălzire au fost alocate fonduri europene în valoare de 4 miliarde lei, din Programul Operaţional Capital Uman şi Programul Operaţional Regional pentru perioada de programare 2014-2020, în limita economiilor identificate la nivelul acestor programe şi a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014-2020.



Lista cu cei care vor beneficia de acest sprijin va fi întocmită de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, iar sprijinul va fi acordat sub forma unui voucher tipărit şi distribuit de către Compania Naţională „Poşta Română" S.A, fără valoare nominală, cu valabilitate pe teritoriul României, prin care se conferă titularului dreptul de a beneficia de sprijin pentru compensarea preţului la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.



Beneficiarii ajutorului vor putea plăti cu cardul de energie, prin serviciul de mandat poştal asigurat de Poşta Română, datorii curente şi/sau restante către furnizorii de energie. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va asigura fondurile pentru acordarea acestor ajutoare prin virarea sumelor în contul bancar al Poştei Române.



Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia. Listele detaliate cu persoanele/ familiile care au dreptul să primească acest ajutor vor fi comunicate Poştei Române de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.



Tot în 2023, MIPE va asigura finanţarea din fonduri europene (Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 şi Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate) şi din fonduri de la bugetul de stat plata tichetele sociale în valoare de 250 lei la 2 luni pentru alimente şi mese calde, potrivit unui alt proiect de Ordonanţă de urgenţă publicat pe site-ul ministerului.



Listele cu persoanele care vor primi aceste ajutoare vor fi stabilite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.



Potrivit propunerii de act normativ, vor avea dreptul la vouchere sociale: pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1500 lei, pentru tranşele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranşele din anul 2023; persoanele - copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tranşele din anul 2023.



De asemenea, vor beneficia şi familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranşele din anul 2023, precum şi familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranşele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranşele din anul 2023.



Vor beneficia şi familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.



Veniturile menţionate sunt cele nete, determinate prin adunarea tuturor veniturilor pe care le poate avea o persoană: pensii din acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din premii şi jocuri de noroc sau venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.



Pentru beneficiarii nou introduşi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale cu ocazia actualizării listelor cu beneficiari vor fi eliberate noi suporturi electronice.



În cazul ultimelor liste transmise de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în 2023, distribuţia şi alimentarea cardurilor nou emise pot fi realizate până la data de 31 martie 2024.

