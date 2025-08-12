Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, alături de fermierii din Galați

Astăzi, împreună cu ministrul Agriculturii, Florin Barbu, am participat la o întâlnire cu peste 120 de fermieri și reprezentanți ai administrației publice locale din județul Galați, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

Cu o suprafață agricolă ce depășește 350.000 de hectare, județul Galați este unul dintre pilonii agriculturii românești. Pentru ca agricultura să se dezvolte și să atragă investiții prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), este esențial să stăm de vorbă direct cu fermierii și să aflăm ce nevoi au. Doar așa putem lua măsuri în domeniul agriculturii care să răspundă situațiilor concrete din teren.

Îi mulțumesc ministrului Florin Barbu pentru dialog profesionist și aplicat, în care am abordat subiecte esențiale precum:

- combaterea efectelor fenomenelor meteo extreme prin extinderea sistemelor de irigații sau prevenirea inundațiilor;

- sistemul de subvenții pentru dezvoltarea afacerilor din agricultură;

- oportunități pentru atragerea tinerilor către zona rurală sau politici europene favorabile dezvoltării agriculturii din România.

Împreună cu oamenii care fac performanță în acest domeniu continuăm să dezvoltăm agricultura gălățeană, a anunțat Costel Fotea, după întâlnirea ministrului Agriculturii cu fermierii gălățeni.

