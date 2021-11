Mihai Neșu, în căutarea sensului pe pământ. ”Am avut gânduri să nu îţi mai doreşti să trăieşti”

Mihai Neșu, fost jucător la FC Utrecht, a fost accidentat de un coechipier pe data de 10 mai 2011. În urma incidentului el a rămas paralizat pe viață. Recent, fotbalistul a vorbit într-un interviu despre momentele grele prin care a trecut, dar și despre cum a ajuns să caute care ”e sensul pe pământ”, scrie romaniatv.net.

”Nici nu concepeam că nu o să fiu iar sănătos! Văzând că progresele nu erau așa cum speram eu, deși ele erau foarte mari, am avut gânduri să nu îți mai dorești să trăiești, dar ceva m-a făcut să merg mai departe, să caut care e sensul pe pământ. Dacă tot nu ai murit, ce faci? Cu ceva tot trebuie să fii de folos. Mi-a luat foarte mult timp și căutări, până prin 2016, când am fost în căutare să înțeleg de ce mai trăiesc, ce mai am de făcut”, a declarat Mihai Neșu.

Cu ce își ocupă timpul Mihai Neșu

După mai bine de 10 ani de la accidentul său, Mihai Neșu susține că nu s-ar mai face fotbalist dacă s-ar mai naște a doua oară. Se ocupă în prezent de o fundație pe care a înființat-o și de ridicarea unui centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități.

”Viața mea e mult mai fericită și împlinită decât când eram sănătos! Dacă m-aș mai naște acum, nu m-aș mai face fotbalist. Sunt lucruri foarte frumoase care îți aduc bucurii, în afară de fotbal. Acum, de când am centrul de copii cu dizabilități, am o bucurie foarte mare pentru că pot să le fiu de folos și mi-am redescoperit pasiunea pentru design și arhitectură. Mama a fost un arhitect foarte bun și avea tot timpul dorința de a face lucruri noi. Am moștenit de la tata talentul pentru fotbal și de la mama pasiunea pentru arhitectură, design și decorații interioare”, a declarat Mihai Neșu în cadrul unui interviu oferit postului Digi 24.

Fundația Mihai Neșu este o organizație primitoare, creată de Mihai Neșu pentru susținerea copiilor cu dizabilități neuromotorii, pentru ca aceștia, prin terapii precum kinetoterapie, logopedie, terapie ocupațională, hidroterapie, hipoterapie, Therasuit să se însănătoșească, să crească mari, veseli, încrezători și să se poată bucura de copilărie și de viață, la fel ca toți copiii și oamenii sănătoși.

