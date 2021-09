Preotul Vasile Ioana, în curte la Mihai Neșu / video

Fundația Mihai Neșu este o organizație primitoare, creată de Mihai Neșu pentru susținerea copiilor cu dizabilități neuromotorii, pentru ca aceștia, prin terapii precum kinetoterapie, logopedie, terapie ocupatioanala, hidroterapie, hipoterapie, Therasuit să se însănătoșească, să crească mari, veseli, încrezători și să se poată bucura de copilărie și de viață, la fel ca toți copiii și oamenii sănătoși.

Întrucât Centrul de recuperare Sfântul Nectarie, creat in urma cu 5 ani și jumătate, se află situat în Oradea, între blocuri, în chirie și oferă terapii doar copiilor de la 2-14 ani și aceștia cresc , Complexul de recuperare pentru copii și tineri cu dizabilități neuromotorii ”Sfântul Nectarie” propune crearea unui spațiu de tip întreprindere socială integrativă, deschis tuturor oamenilor (cu spațiu de agrement, grădini senzoriale, echitație, piscină, restaurant, spații de joacă, loc de petreceri), care prin funcționarea lui și accesarea de către oamenii sănătoși să susțină centrul de recuperare neuromotorie al copiilor și tinerilor, să creeze locuri de muncă în interior pentru tinerii cu dizabilități (grădinar, fermier, bucătar, ospătar) și să îi integreze astfel în societate.

Complexul de recuperare ”Sfântul Nectarie” va fi un spațiu comun , al oamenilor sănătoși din comunitate, care prin utilizarea lui va susține o structură socială medicală atât de necesară: recuperarea copiilor cu dizabilități și integrarea tinerilor cu dizabilități prin crearea unui rost datorită locului de muncă.

Construcția întregului complex se întinde pe o suprafață de aproximativ 2 hectare, iar costurile sunt estimate la suma de 3.5 milioane euro, sumă care acoperă atât construcția și amenajarea centrului, cât și a spațiilor de joacă adaptate, a cazării pentru părinții copiilor cu dizabilități, a fermei, solarelor, grădinilor senzoriale, restaurantului social, a spațiului de petreceri și a piscinei pentru hidroterapie.

Stadiul proiectului

Până în data de 20 iunie 2021 Fundația Mihai Neșu a achiziționat terenul de 2.3 hectare necesar construcției, l-a împrejmuit cu gard de sârmă zincată, 750 puieți de leilandia au fost plantați, s-a instalat sistemul de irigare, s-au tras utilitățile la teren, a fost instalat un sistem de supraveghere video și au fost obținute toate avizele necesare autorizației de construcție. 4 arhitecți au lucrat simultan la proiect pentru ca toată documentația pentru clădirile complexului să fie finalizată. Fundația Mihai Neșu a reușit să strângă 1.4 milioane de euro până în prezent, sumă care ne permite începerea primelor 3 construcții.

Punctul de plecare

Încă din 2010, cu un an înainte de nefericitul accident suferit de Mihai Neșu, acesta s-a implicat voluntar în antrenarea echipei de copii UVV din Utrecht, dorind să le ofere șansa de a juca fotbal sub supervizarea unui sportiv deja consacrat. Prima inițiativă caritabilă a avut loc în acest cadru, atunci când – drept mulțumire pentru grija lui – părinții copiilor antrenați de Mihai au decis să facă o colectă de echipamente sportive care să fie expediate în țara sa natală, România. Astfel, încă din acest moment, Mihai Neșu a reprezentat un punct în jurul căruia inițiativele umanitare s-au putut dezvolta.



De aceea, în 2011, după accidentarea lui Mihai și noua sa situație de sănătate, acesta a luat decizia de a înființa o fundație care să vină în întâmpinarea copiilor cu dizabilități și boli cronice. Așadar, Mihai Neșu Foundation s-a hotărât să concentreze întreaga activitate caritabilă cu privire la copiii din România, considerând că aceștia duc lipsă uneori de cele mai elementare tipuri de îngrijire medicală și asistență socială. Cunoscând din proprie experiență neajunsurile unei dizabilități, Mihai a realizat că acești copii nu trebuie supuși unei poveri într-atât de mari. Luând în seamă costurile semnificative pe care tratamentele și îngrijirea acestor copii le implică, activitatea fundației se axează in special pe beneficiari provenind din familii fără posibilități financiare.