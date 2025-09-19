€ 5.0695
Data publicării: 09:03 19 Sep 2025

Mihai Daraban, (CCIR): Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar

Autor: Crişan Andreescu
cp_forum-coreea_10941000 Mihai Daraban
 

Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul la nivelul spațiului comunitar, a declarat joi președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, la Forumul de Afaceri România-Brazilia.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a găzduit, în data de 18 septembrie a.c., cea de-a doua ediție a Forumului de Afaceri România-Brazilia, eveniment care a reunit reprezentanții a peste 35 de companii braziliene, din 25 de sectoare diferite de activitate, cu omologii lor români, în cadrul unei platforme dedicate consolidării relațiilor economice bilaterale.

Una dintre temele de discuție relevante pentru acest forum de afaceri a reprezentat-o acordul comercial dintre Uniunea Europeană (UE) și Mercosur, blocul comercial regional format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

În deschiderea Forumului de Afaceri România-Brazilia, președintele CCIR, dl Mihai Daraban, a subliniat importanța acestui acord comercial: „La nivelul Asociației Camerelor Europene de Comerț și Industrie (Eurochambres), am decis deja să susținem acordul comercial UE-Mercosur. Știm că există anumite temeri din partea unor state cu privire la intrarea în vigoare a acestui acord, dar competiția nu ar trebui să sperie pe nimeni. Fiecare își dorește să fie singurul pe piață atunci când produce ceva, dar acest lucru, evident, nu este posibil. Sunt ferm convins că acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul Uniunii Europene”.

Prezent la acest eveniment, ambasadorul Republicii Federative a Braziliei în România, E.S. Ricardo Guerra de Araujo, a menționat faptul că „există destulă neînțelegere în ceea ce privește acest acord comercial. În sectorul agricol, în special, mai multe state și-au exprimat teama că piața va fi inundată de produse agricole din America de Sud. Nu cred acest lucru, oportunitățile și beneficiile care vor decurge din acest acord vor fi mai mari decât provocările care vor fi resimțite de anumite sectoare economice. În momentul de față, între România și Brazilia există o valoare a schimburilor comerciale de sub 500 de milioane de euro, potențialul real fiind de un miliard de euro anual”.

 

