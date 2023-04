Mihaela Rădulescu, despre cel mai greu moment din viața ei: Nici azi nu pot să mă gândesc la el fără lacrimi în ochi

"Am avut câteva (n.r. momentele grele), iar primul pe listă a fost pierderea tatălui meu grozav. Un cancer nedrept și nemilos l-a luat prea devreme și nici azi nu pot să mă gândesc la el fără lacrimi în ochi. Nimic altceva n-a fost mai dureros, în nicio altă situație nu m-am simțit mai neputincioasă, cu faima, banii sau succesul profesional la un loc, cum spui tu. Egale cu zero în fața morții. De aceea zic... viața e făcută să o trăim la maximum, după cum ne place, după cum ne strigă inima, nu restul lumii", a spus Mihaela Rădulescu pentru viva.ro.

"Viața din Monaco a fost mereu despre Ayan"

Vedeta a vorbit și despre viața sa din Monaco, mărturisind că totul s-a învârtit în jurul fiului său, Ayan, până acum.

"Am același set de prietene de la bun început – mame ale colegilor lui de grădiniță, de școală. Nu sunt genul care se bagă pe gâtul nimănui, oricât de celebri, bogați sau importanți ar fi. Prefer prieteniile simple și trainice, în care avem o listă cuprinzătoare de lucruri în comun. Viața de aici a fost mereu despre Ayan, despre școală și sporturile lui. Abia acum am ceva mai mult timp pentru prieteni și alte activități. M-am acomodat rapid și eficient, am învățat să trăiesc în acest neprețuit anonimat, iubesc normalitatea de aici, felul în care fiecare își vede de viața lui.

Trăiesc înconjurată de celebrități, campioni, aristocrați, dar când ieșim la masă suntem toți oameni cu câte ceva în comun. Am doar două prietene românce, care locuiesc aici de mulți ani și cu care mă bucur mereu să ies. Delia Noble, soprană și o imbatabilă organizatoare de evenimente în Principat (Bal des Princes et Princesses) și Carmen Verok, business woman, pe care o admir enorm pentru cât muncește și pentru ce a construit în toți acești ani", a spus Mihaela Rădulescu.

Vezi și: Mihaela Rădulescu, despre iubitul său, Felix Baumgartner: Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News