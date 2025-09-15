Mesajul tăios al Papei Leon al XIV-lea pentru miliardarul Elon Musk

Suveranul pontif a transmis un mesaj important în primul său interviu de la preluarea conducerii Bisericii Catolice.

În primul său interviu acordat presei, Papa Leon a tras un semnal de alarmă privind inegalitatea tot mai accentuată dintre bogați și săraci, declarând că „suntem într-un mare necaz” dacă societatea continuă pe acest drum, potrivit The Guardian.

El l-a menționat pe Elon Musk ca exemplu, într-un moment în care omul de afaceri este pe cale să devină primul trilionar al lumii.

Discrepanțe uriașe în societate

Pontiful a denunțat pachetele salariale uriașe ale directorilor de top, văzându-le ca pe un simbol al polarizării economice. El a amintit că, în urmă cu șase decenii, un CEO câștiga de patru până la șase ori mai mult decât un muncitor, în timp ce astăzi diferența a ajuns la 600 de ori.

Comentariile au venit în cadrul unui interviu realizat de jurnalista Elise Ann Allen, corespondent-șef la publicația catolică Crux, material ce va fi inclus într-o viitoare biografie a noului papă.

„Ieri am văzut știrea că Elon Musk urmează să devină primul trilionar al lumii. Ce înseamnă asta? Dacă singura valoare care mai contează sunt banii, atunci viitorul arată sumbru”, a spus Papa Leon.

Criticile sale vin pe fondul anunțului recent al Tesla, compania de mașini electrice condusă de Musk, care a propus un pachet salarial de o amploare fără precedent: Musk ar urma să primească beneficii financiare imense dacă reușește să crească valoarea companiei de la puțin peste 1 trilion de dolari la 8,5 trilioane în următorii zece ani.

Papa Leon al XIV-lea a împlinit 70 ani

Papa Leon, primul suveran pontif american ales în luna mai, după moartea Papei Francisc, a vorbit și despre primele luni de pontificat: „Încă am mult de învățat”, a mărturisit el.

Ajuns la 70 de ani chiar în această săptămână, noul papă se distinge printr-un stil mai discret decât al predecesorului său, deși împărtășește aceleași viziuni progresiste.

Francisc a intrat frecvent în conflict cu fostul președinte american Donald Trump pe tema imigrației, iar Leon, cunoscut anterior precum cardinalul Robert Prevost, și-a exprimat public criticile la adresa politicilor lui Trump, înainte de alegerea sa ca papă.

Într-un gest de curtoazie diplomatică, Brian Burch, noul ambasador al lui Trump la Vatican și un critic fervent al lui Francisc, i-a oferit Papei Leon un tort de ciocolată la aniversarea sa de sâmbătă, încercând să construiască o relație mai apropiată cu Sfântul Scaun.

Citește și: Papa Leon va deschide un centru de formare ecologică condus de Vatican

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News