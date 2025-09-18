Merz sună alarma: „Am trăit peste posibilități” – Berlinul, în pragul colapsului economic

Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut recent că Germania „a trăit ani de zile peste posibilitățile sale”, un avertisment care a declanșat discuții aprinse despre viitorul economic al țării și sustenabilitatea sistemului său de pensii. Experții susțin că, fără reforme profunde, națiunea riscă o criză majoră.

Merz a atras atenția asupra faptului că Germania nu mai poate susține sistemul actual de pensii, care reprezintă peste 31% din PIB - unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa. El a folosit termeni duri, vorbind despre o „ruptură epocală profundă” și despre necesitatea unor măsuri de austeritate „dureroase”, menite să ofere tinerilor germani perspective reale pentru viitor.

Economistul Marcel Fratzscher, de la Institutul German pentru Cercetări Economice, subliniază că statul trebuie să acopere anual aproximativ 400 de miliarde de euro pentru pensii, sumă care va crește continuu în următoarea decadă.

Un raport recent al Ministerului Economiei descrie sistemul de pensii drept „disfuncțional” și „o amenințare gravă” pentru economia națională. Conform proiecțiilor, până la mijlocul anilor 2030, Germania va avea un pensionar la fiecare doi angajați activi pe piața muncii.

Reacțiile politice au fost diverse. Katherina Reiche, ministrul economiei, a insistat asupra necesității unei reforme „profunde și urgente”, în timp ce Bärbel Bas, social-democrată responsabilă de portofoliul muncii și protecției sociale, a catalogat afirmațiile lui Merz drept „prostii”. Președintele Frank-Walter Steinmeier a apărat totuși statul social, numindu-l „o comoară” și „o resursă care a făcut Germania ceea ce este”, dar a recunoscut că „sistemul crapă”.

Germania traversează deja doi ani de recesiune consecutivă

Problemele sistemului de pensii vin într-un context economic dificil. Germania traversează deja doi ani de recesiune consecutivă, cu o scădere de 0,2% în 2024, după o contracție similară în 2023, potrivit Oficiului Federal de Statistică.

Cea mai puternica economie a Uniunii Europene este lovită atât de șocuri externe, cât și de probleme interne, precum birocrație excesivă, infrastructură învechită și deficit sever de forță de muncă calificată, potrivit Daily Mail.

