Meghan Markle dezvăluie regula pe care o respectă când alege numele bebelușilor: „Voi spune asta fiecărei femei din lume”

Meghan Markle și-a dezvăluit regula când vine vorba de alegerea unui nume pentru copil, în episodul final de sezon al podcastului său, Confessions of a Female Founder.

Meghan Markle a dezvăluit un principiu de care s-a ținut cu strictețe în momentul în care a ales numele copiilor săi și pe care îl recomandă cu tărie tuturor viitorilor părinți. În episodul final al podcastului Confessions of a Female Founder, lansat pe 27 mai prin Lemonada Media, Ducesa de Sussex a discutat despre maternitate și carieră alături de invitata ei, Sara Blakely, fondatoarea Spanx.

Printre subiectele abordate, Meghan a vorbit despre presiunile sociale care apar în jurul alegerii numelui unui copil – și a oferit un sfat clar:

„Dacă aveți o idee despre cum veți numi acel copil, o păstrați atât de aproape de inima voastră, până când acel copil se naște și este numit. Nu cereți părerea nimănui. Voi spune asta fiecărei femei din lume sau fiecărei persoane care va avea un copil”, a subliniat Meghan, accentuând cât de important este ca părinții să-și protejeze deciziile intime de influențele externe.

Alegerea numelor pentru Archie și Lilibet

Meghan, în vârstă de 43 de ani, este mama a doi copii – Prințul Archie, de 6 ani, și Prințesa Lilibet, de 3 ani – alături de soțul ei, Prințul Harry. Alegerea numelor pentru cei doi nu a fost întâmplătoare și a implicat atât decizii personale, cât și considerații familiale.

În ceea ce o privește pe Lilibet, Meghan și Harry au discutat ideea numelui cu Regina Elisabeta, bunica Prințului Harry, înainte de a-l face public. Potrivit unui purtător de cuvânt al cuplului, „Ducele a vorbit cu familia sa înainte de anunț. De fapt, bunica sa a fost primul membru al familiei pe care l-a sunat. În timpul acelei conversații, el a împărtășit speranța lor de a numi fiica lor Lilibet în onoarea ei. Dacă ea nu i-ar fi sprijinit, nu ar fi folosit numele”.

Pentru fiul lor, Harry și Meghan au dezvăluit că au oscilat între „Archie” și „Harrison” – nume care, în cele din urmă, au fost combinate, cu Archie ca prenume și Harrison ca al doilea nume.

Regula alegerii numelui unui copil poate fi folosită și pentru un brand

În podcast, Meghan a făcut o comparație interesantă între procesul de alegere a numelui unui copil și lansarea unui brand.

„Nu este diferit de a-ți numi compania”, a spus ea. În contextul acestui subiect, Ducesa a rememorat momentul în care și-a redenumit brandul de lifestyle. Inițial gândit ca American Riviera Orchard, numele a fost schimbat în As Ever.

Motivul? „American Riviera” era prea limitativ, referindu-se exclusiv la regiunea Santa Barbara. Odată cu apariția Netflix ca partener în proiectele sale media, Meghan a simțit că e momentul potrivit să dezvăluie numele asigurat din 2022: As Ever.

„As Ever înseamnă, în esență, așa cum a fost întotdeauna”, a explicat Meghan într-un videoclip postat pe Instagram. „Dacă m-ați urmărit din 2014, de pe vremea The Tig, știți că mi-a plăcut întotdeauna să gătesc, să meșteresc și să grădinăresc. Nu am mai putut împărtăși toate astea în ultimii ani, dar acum pot”.



Viața de mamă și antreprenor

În discuția cu Sara Blakely, Meghan a vorbit deschis și despre provocările cu care se confruntă o mamă care muncește. „Este ceva ce cred că oamenii uită adesea. Oamenii uită că Lili are 3 ani și Archie are 6. Deci, ultimii cinci-șase ani din viața mea au fost marcați de sarcini, nou-născuți și copii mici, totul în paralel cu construirea unor proiecte profesionale”, a spus ea.

Întrebată despre cum sunt Archie și Lili, Meghan a răspuns cu entuziasm: „Sunt atât de mari!”, lăsând să se înțeleagă că, în ciuda agendei încărcate, viața de familie rămâne în centrul universului său.

