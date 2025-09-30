€ 5.0783
Data publicării: 10:02 30 Sep 2025

Medicii avertizează oamenii să nu mai doarmă așa. Obiceiul bizar care cucerește internetul are multe riscuri
Autor: Alexandra Curtache

iam_os-tgMKcE-Qo5o-unsplash Foto: Unsplash
 

Tendința periculoasă a lipirii gurii cu bandă adezivă, promovată pe rețelele de socializare ca metodă pentru un somn mai bun, este pusă sub semnul întrebării de medici.

În ultimii ani, sănătatea și calitatea somnului au devenit priorități pentru mulți adulți, mai ales după pandemie. Sub influența social media, tot mai mulți oameni încearcă metode neobișnuite pentru a-și îmbunătăți odihna. Una dintre acestea este „tapingul bucal”, lipirea gurii cu bandă adezivă pe timpul nopții pentru a preveni respirația orală.

Susținătorii acestei tendințe cred că metoda reduce sforăitul, menține gâtul și gura hidratate și ajută la filtrarea aerului prin nas. Mai mult, companii specializate au început să vândă benzi dedicate pentru somn, promovându-le ca soluții simple pentru un stil de viață mai sănătos.

Avertismentul medicilor: „Beneficii modeste, riscuri reale”

Specialiștii contrazic însă beneficiile prezentate pe internet. Dr. Kimberly Hutison, neurolog și expert în medicina somnului la Oregon Health & Science University, a explicat pentru The Independent: „Studiile din spatele benzii bucale sunt mici, beneficiile sunt modeste, iar riscurile potențiale există”.

Printre aceste riscuri, medicii enumeră înrăutățirea tulburărilor de somn, precum apneea, și chiar posibilitatea sufocării. În plus, nu există dovezi solide că metoda ar îmbunătăți calitatea somnului.

Respirația pe gură, mai puțin gravă decât se crede

Experții subliniază că respirația orală nu reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea adulților. Totuși, aceasta poate provoca neplăceri, precum uscăciunea gurii, iritarea gâtului, respirație urât mirositoare și probleme dentare pe termen lung. În general, respirația nazală rămâne preferată, deoarece filtrează mai eficient praful și alergenii.

Pentru cei care se confruntă cu probleme serioase de somn, medicii recomandă soluții testate clinic. Dr. David Schulman, specialist în somn de la Universitatea Emory, sugerează piese bucale prescrise de medic sau aparate CPAP (presiune pozitivă continuă a aerului) pentru cazurile de apnee.

Totodată, schimbările de stil de viață pot ajuta: renunțarea la fumat și menținerea unei greutăți sănătoase sunt printre primele recomandări.

Apneea în somn, un pericol subestimat

Apneea în somn, tulburare în care respirația se oprește și reîncepe în timpul nopții, rămâne o problemă gravă ce necesită tratament. Dr. Brian Chen, specialist la Clinica Cleveland, avertizează: „Motivul pentru care apneea în somn poate fi rea este că orice scădere a calității somnului vă poate afecta zi de zi sau pe parcursul vieții. În funcție de cât de rău este somnul, este posibil să vă simțiți doar lipsiți de somn sau să aveți nevoie de mai mult somn”.

Un simplu test de somn poate identifica această tulburare, spune Dr. Schulman: „Este întotdeauna mai bine să știi. Și dacă știi că se întâmplă ceva și alegi să nu urmezi terapia, cel puțin știi că iei o decizie educată”.

Concluzie

Deși „tapingul bucal” pare la prima vedere o soluție rapidă pentru un somn liniștit, medicii atrag atenția că metoda este mai degrabă periculoasă decât utilă. În locul experimentării cu tehnici nesigure, specialiștii recomandă consultații medicale și tratamente validate științific pentru îmbunătățirea calității somnului.

