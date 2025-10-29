€ 5.0829
Data actualizării: 18:27 29 Oct 2025 | Data publicării: 17:26 29 Oct 2025

Medici fără Frontiere, dați afară din Libia: Trebuie să o părăsească în câteva zile, fără explicații
Autor: Andrei Itu

medici fara frontiera dati afara din libia trebuie sa o paraseasca in cateva zile fara explicatii Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Jyoti01
 

Autorităţile libiene de la Tripoli au cerut organizaţiei umanitare Medecins Sans Frontieres (Medici fără frontiere, MSF) să plece din Libia.

Termenul este înainte de data de 9 noiembrie, transmite miercuri dpa, citând un comunicat al MSF.

"Nu s-a prezentat niciun motiv care să explice expulzarea noastră. Procedura rămâne neclară", conform documentului.

"Regretăm profund aceată decizie a ministerului de externe şi suntem preocupaţi de consecinţele pentru sănătatea persoanelor cărora le acordăm asistenţă", a spus Steve Purbrick, şeful programelor MSF din Libia.

Guvernul de la Tripoli a închis deja sediile mai multor ONG-uri internaționale

În 2025, guvernul de la Tripoli a închis deja sediile mai multor organizaţii neguvernamentale internaţionale, inclusiv cel al MSF. Acuzaţia adusă este că structurile respective sunt implicate în "activităţi care ameninţă securitatea statului" prin asistenţa acordată migranţilor ilegali dispuşi să se stabilească în Libia.

Medici fără Frontieră, înștiințată din martie 2025

MSF a fost înştiinţată din luna martie 2025 că trebuie să îşi suspende activitatea după ce i-a fost închis sediul. Mai mult, atunci i-au fost interogaţi mai mulţi angajaţi.

Purbrick a spus că MSF poate juca şi un rol de sprijin pentru sistemul libian de sănătate publică. De asemenea, poate asigura accesul la servicii medicale pentru refugiaţii şi migranţii "excluşi de la îngrijiri şi expuşi la detenţie arbitrară şi la violenţele grave din ţară".

Libia, una dintre cele mai tranzitate țări de migranți

Una ţările tranzitate cel mai frecvent de migranţi în drum spre Europa este Libia. Guvernul de la Tripoli, din vest, controlează doar o parte din teritoriul naţional. Acesta este divizat între două administraţii rivale după răsturnarea de la putere, în 2011, a fostului dictator Moammar Gaddafi, notează Agerpres. 

